На Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО

Степана Івахіва отримали надзвичайний подарунок – новий дитячий садок, який створили на базі частини приміщення загальноосвітньої школи, в якій нині навчається 105 учнів.



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Спільно із громадою, батьками і власне дітками сьогодні, 26 грудня, голова облдержадміністрації Володимир Гунчик урочисто перерізав святкову стрічку. У святі взяли участь і голова Ковельської райдержадміністрації Віктор Козак, голова Голобської ОТГ Сергій Гарбарук, голова Ковельської районної ради Андрій Броїло, помічник народного депутата України Степана Івахіва Денис П’ятигорець.



Після вручення маленьким господарям символічного ключа, батьки і діти пішли оглядати дитсадок, а подивитися справді було на що: у приміщенні затишно і сонячно, встановлені сучасні кольорові меблі, обладнана їдальня, ігрова кімната і комфортна спальня.



- Втішений, що бачу усміхнені обличчя дітей, – зазначив у вітальному слові Володимир Гунчик. – Всі наші справи – для них. Прекрасне приміщення садочка, сучасне і гарне. Тут діти не просто зростатимуть, а й зростатимуть з гарним настроєм. Ми – дорослі – маємо зробити все, аби вони були щасливими. Нехай все буде добре в нашій українській родині.



Варто зазначити, що усі технічні роботи виконані якісно та у досить короткий термін, адже увесь період будівництва тривав з вересня по грудень 2017-го року. Працювала над об’єктом генеральна підрядна орагнізація ТзОВ «Волиньекобуд». Відвідувати дитсадок зможе майже три десятка вихованців, нині ж діток – 24.



- Нехай хто що каже, але президентська вертикаль працює. І цей садок – тому яскраве свідчення. Люди, у чиїх руках зосереджена нині влада, об'єднали зусилля і бачимо реальний результат, – звернувся до присутніх Андрій Броїло.



Опісля офіційної частини – вітання від наймолодших і щира подяка за здійснення дитячої мрії. У актовій залі гамірно: батьки, представники влади, жителі села, а на сцені – дитячий сміх, вірші та пісні.



На будівництво цього закладу спрямовано кошти субвенції з Державного бюджету на здійснення соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 1 млн 236 тис. грн. З районного бюджету додали 253 тис. грн.



- Ви навіть не уявляєте, скільки сюди вкладено зусиль. В Україні тисячі садочків, які потрібно ремонтувати і будувати. То чому Радошин? Бо Володимир Петрович і Степан Івахів поїхали до Києва і переконали, що це потрібно. Далі ж – виділили кошти. Але виділили теоретично, бо вони прийшли під кінець року. І Віктор Козак, у свою чергу, переконав будівельників, що потрібно ставати до роботи уже, а гроші будуть. Завдання ж вас, тутешніх мешканців, зрозуміти, оцінити і берегти, – звернувся до присутніх Денис П’ятигорець.



Пізніше, голова райдержадміністрації вручив керівництву школи, на базі якої й функціонуватиме дитсадок, сертифікат на 72 тис. грн, які планують спрямувати на облаштування природничих кабінетів. Відтак, дбатимуть про обидва навчальних заклади у комплексі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні новорічних свят дітлахи села Радошин, що у межах Голобської об’єднаної територіальної громади, за сприяння народного депутатаотримали надзвичайний подарунок – новий дитячий садок, який створили на базі частини приміщення загальноосвітньої школи, в якій нині навчається 105 учнів.Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Спільно із громадою, батьками і власне дітками сьогодні, 26 грудня, голова облдержадміністраціїурочисто перерізав святкову стрічку. У святі взяли участь і голова Ковельської райдержадміністрації, голова Голобської ОТГ, голова Ковельської районної ради, помічник народного депутата УкраїниПісля вручення маленьким господарям символічного ключа, батьки і діти пішли оглядати дитсадок, а подивитися справді було на що: у приміщенні затишно і сонячно, встановлені сучасні кольорові меблі, обладнана їдальня, ігрова кімната і комфортна спальня.- Втішений, що бачу усміхнені обличчя дітей, – зазначив у вітальному слові Володимир Гунчик. – Всі наші справи – для них. Прекрасне приміщення садочка, сучасне і гарне. Тут діти не просто зростатимуть, а й зростатимуть з гарним настроєм. Ми – дорослі – маємо зробити все, аби вони були щасливими. Нехай все буде добре в нашій українській родині.Варто зазначити, що усі технічні роботи виконані якісно та у досить короткий термін, адже увесь період будівництва тривав з вересня по грудень 2017-го року. Працювала над об’єктом генеральна підрядна орагнізація ТзОВ «Волиньекобуд». Відвідувати дитсадок зможе майже три десятка вихованців, нині ж діток – 24.- Нехай хто що каже, але президентська вертикаль працює. І цей садок – тому яскраве свідчення. Люди, у чиїх руках зосереджена нині влада, об'єднали зусилля і бачимо реальний результат, – звернувся до присутніх Андрій Броїло.Опісля офіційної частини – вітання від наймолодших і щира подяка за здійснення дитячої мрії. У актовій залі гамірно: батьки, представники влади, жителі села, а на сцені – дитячий сміх, вірші та пісні.На будівництво цього закладу спрямовано кошти субвенції з Державного бюджету на здійснення соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 1 млн 236 тис. грн. З районного бюджету додали 253 тис. грн.- Ви навіть не уявляєте, скільки сюди вкладено зусиль. В Україні тисячі садочків, які потрібно ремонтувати і будувати. То чому Радошин? Бо Володимир Петрович і Степан Івахів поїхали до Києва і переконали, що це потрібно. Далі ж – виділили кошти. Але виділили теоретично, бо вони прийшли під кінець року. І Віктор Козак, у свою чергу, переконав будівельників, що потрібно ставати до роботи уже, а гроші будуть. Завдання ж вас, тутешніх мешканців, зрозуміти, оцінити і берегти, – звернувся до присутніх Денис П’ятигорець.Пізніше, голова райдержадміністрації вручив керівництву школи, на базі якої й функціонуватиме дитсадок, сертифікат на 72 тис. грн, які планують спрямувати на облаштування природничих кабінетів. Відтак, дбатимуть про обидва навчальних заклади у комплексі.

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