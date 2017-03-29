Волинянка, яка перенесла понад 20 операцій, потребує допомоги
Сьогодні, 10:25
Волинянка Анжела Бобко благає всіх небайдужих допомогти їй у лікуванні.
Про це пише Район.Горохів.
Діагнози хвороб жінки ледве вміщаються на альбомному аркуші, а довідки і заключення займають цілий стос паперу. Жінка жартома каже, що напевно у неї нема жодного здорового органа.
За останні роки вона перенесла більше 20 операцій, включаючи видалення нирки та матки. І коли здавалося що може бути гірше, у листопаді 2017 року жінку госпіталізували до Волинської обласної клінічної лікарні з діагнозом реактивний лімфаденіт правої пахової ділянки. Про себе нагадала операція, яку зробили ще 4 роки тому. На тілі жінки утворюються гнійні рани.
Жінка переконана, що інфекція стафілококу потрапила в її організм через недбальство лікарів. Щоб розпочати боротьбу, потрібно терміново пройти курс антибіотиків, а після цього лікувати саму хворобу, яка швидко прогресує. Проте у сім’ї закінчуються гроші, бо двоє дітей Анжели студенти, а найстарший син хворий на ДЦП.
Лікування необхідно розпочинати вже зараз, адже через місяць може бути пізно.
Реквізити для допомоги: Одержувач: Бобко А.А. Рахунок: 29244825509100 Банк одержувач: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, Україна ЄДРПОУ одержувача: 14360570 ЄДРПОУ банку: 14360570 МФО: 305299 Призначення платежу: 5168742030615102, БОБКО АНЖЕЛА АНДРІЇВНА, 2532509744
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Про це пише Район.Горохів.
Діагнози хвороб жінки ледве вміщаються на альбомному аркуші, а довідки і заключення займають цілий стос паперу. Жінка жартома каже, що напевно у неї нема жодного здорового органа.
За останні роки вона перенесла більше 20 операцій, включаючи видалення нирки та матки. І коли здавалося що може бути гірше, у листопаді 2017 року жінку госпіталізували до Волинської обласної клінічної лікарні з діагнозом реактивний лімфаденіт правої пахової ділянки. Про себе нагадала операція, яку зробили ще 4 роки тому. На тілі жінки утворюються гнійні рани.
Жінка переконана, що інфекція стафілококу потрапила в її організм через недбальство лікарів. Щоб розпочати боротьбу, потрібно терміново пройти курс антибіотиків, а після цього лікувати саму хворобу, яка швидко прогресує. Проте у сім’ї закінчуються гроші, бо двоє дітей Анжели студенти, а найстарший син хворий на ДЦП.
Лікування необхідно розпочинати вже зараз, адже через місяць може бути пізно.
Реквізити для допомоги: Одержувач: Бобко А.А. Рахунок: 29244825509100 Банк одержувач: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, Україна ЄДРПОУ одержувача: 14360570 ЄДРПОУ банку: 14360570 МФО: 305299 Призначення платежу: 5168742030615102, БОБКО АНЖЕЛА АНДРІЇВНА, 2532509744
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