На «Устилузі» в рейсовому автобусі знайшли сховок з цигарками





Так, учора в пункт пропуску «Устилуг» прибув рейсовий автобус «Харків-Щецин». Під час здійснення заходів контролю прикордонники Львівського загону із залученням службового собаки у транспортному засобі 1996 року випуску української реєстрації виявили контрабандні сигарети, - інформує



У конструктивних порожнинах салону автобуса Vanhool були приховані 400 пачок тютюнових виробів.



Наразі вилучені сигарети і транспортний засіб, загальною вартістю 631,8 тисячі гривень передали працівникам фіскальної служби.



Загалом у 2017 році співробітники Держприкордонслужби виявили понад 8 мільйонів пачок контрабандних тютюнових виробів, а це на 36 % більше ніж минулого року за аналогічний період. З них майже 4,8 мільйонів пачок сигарет викрито у пунктах пропуску. Улюбленим напрямком незаконного заробітку залишається західний кордон, а саме з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, а також Молдовою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-польському кордоні співробітники Держприкордонслужби викрили у пасажирському автобусі сховок із незаконним куривом.Так, учора в пункт пропуску «Устилуг» прибув рейсовий автобус «Харків-Щецин». Під час здійснення заходів контролю прикордонники Львівського загону із залученням службового собаки у транспортному засобі 1996 року випуску української реєстрації виявили контрабандні сигарети, - інформує Держприкордонслужба У конструктивних порожнинах салону автобуса Vanhool були приховані 400 пачок тютюнових виробів.Наразі вилучені сигарети і транспортний засіб, загальною вартістю 631,8 тисячі гривень передали працівникам фіскальної служби.Загалом у 2017 році співробітники Держприкордонслужби виявили понад 8 мільйонів пачок контрабандних тютюнових виробів, а це на 36 % більше ніж минулого року за аналогічний період. З них майже 4,8 мільйонів пачок сигарет викрито у пунктах пропуску. Улюбленим напрямком незаконного заробітку залишається західний кордон, а саме з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, а також Молдовою.

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