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На «Устилузі» в рейсовому автобусі знайшли сховок з цигарками

На «Устилузі» в рейсовому автобусі знайшли сховок з цигарками
На українсько-польському кордоні співробітники Держприкордонслужби викрили у пасажирському автобусі сховок із незаконним куривом.

Так, учора в пункт пропуску «Устилуг» прибув рейсовий автобус «Харків-Щецин». Під час здійснення заходів контролю прикордонники Львівського загону із залученням службового собаки у транспортному засобі 1996 року випуску української реєстрації виявили контрабандні сигарети, - інформує Держприкордонслужба.

У конструктивних порожнинах салону автобуса Vanhool були приховані 400 пачок тютюнових виробів.

Наразі вилучені сигарети і транспортний засіб, загальною вартістю 631,8 тисячі гривень передали працівникам фіскальної служби.

Загалом у 2017 році співробітники Держприкордонслужби виявили понад 8 мільйонів пачок контрабандних тютюнових виробів, а це на 36 % більше ніж минулого року за аналогічний період. З них майже 4,8 мільйонів пачок сигарет викрито у пунктах пропуску. Улюбленим напрямком незаконного заробітку залишається західний кордон, а саме з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, а також Молдовою.


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Теги: контрабанда, цигарки
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