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Ковельського хулігана оштрафували за матюки і погрози

Ковельського хулігана оштрафували за матюки і погрози
У центрі Ковеля, 21 листопада о 5:00, чоловік в одному із гральних закладів державної лотереї ображав людину нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою, кричав, порушував громадський порядок.

Про це йдеться в судовій справі, яку розглянув Ковельський міськрайонний суд, - пише Район.Ковель.

На судове засідання по розгляду справи чоловік не з'явився і про причини неявки не повідомив.

Зрештою, суддя Петро Бойчук, що розглядав дану справу, визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення і призначив штраф у розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 51 гривню і стягнув на користь держави судовий збір в сумі 320 гривень.

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Теги: Ковель, суд
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