У Польщі до літа хочуть знести всі пам'ятники епохи комунізму

Президент Польщі Анджей Дуда 29 грудня підписав зміни до закону про декомунізацію, згідно з якими прискорено терміни демонтажу всіх пам'ятників комуністичної епохи з 21 жовтня до 31 березня 2018 рокуПро це повідомив Укрінформ.Нові положення закону про заборону пропагування комунізму передбачають, зокрема, прискорення темпів демонтажу пам'ятників радянської доби в Польщі.Закон також передбачає зміни у процесі перейменування вулиць та інших публічних місць, які носять імена діячів комуністичної епохи. Для успішного завершення процесу декомунізації представникам центральної влади на місцях надаватимуться додаткові повноваження - воєводи.У разі зволікань з боку місцевої влади у питанні перейменування воєвода зможе додатковим розпорядженням після узгодження з Інститутом національної пам'яті Польщі самостійно ухвалити відповідне рішення про перейменування, і місцева влада має виконати це рішення воєводи.