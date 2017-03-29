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У Польщі до літа хочуть знести всі пам'ятники епохи комунізму

У Польщі до літа хочуть знести всі пам'ятники епохи комунізму
Президент Польщі Анджей Дуда 29 грудня підписав зміни до закону про декомунізацію, згідно з якими прискорено терміни демонтажу всіх пам'ятників комуністичної епохи з 21 жовтня до 31 березня 2018 року

Про це повідомив Укрінформ.

Нові положення закону про заборону пропагування комунізму передбачають, зокрема, прискорення темпів демонтажу пам'ятників радянської доби в Польщі.

Закон також передбачає зміни у процесі перейменування вулиць та інших публічних місць, які носять імена діячів комуністичної епохи. Для успішного завершення процесу декомунізації представникам центральної влади на місцях надаватимуться додаткові повноваження - воєводи.

У разі зволікань з боку місцевої влади у питанні перейменування воєвода зможе додатковим розпорядженням після узгодження з Інститутом національної пам'яті Польщі самостійно ухвалити відповідне рішення про перейменування, і місцева влада має виконати це рішення воєводи.

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Теги: Польща, комунізм
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