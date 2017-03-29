У Харкові чоловік захопив заручників у відділені пошти
30 грудень, 18:07
Начальник поліції Харківської області Олег Бех заявив, що вимоги невідомого, який захопив заручників у відділенні "Укрпошти" в Харкові 30 грудня, пов'язані з обміном утримуваними особами на Донбасі.
Про це він сказав в ефірі "112 Україна".
За словами Беха, близько 14:40 невідомий забарикадувався в відділенні "Укрпошти" на вулиці Шевченка.
"По його голосу ми не розуміємо, в якому стані він знаходиться... Ми поки не розуміємо вимог. Основне питання – в тому, що він говорить, що не всі заручники були звільнені в ході переговорів, які нещодавно відбулися", – додав Бех. Правоохоронці припускають, що у чоловіка, який захопив заручників, можуть бути спільники. На місце події вже прибув поліцейський спецназ "КОРД".
Як відомо, сьогодні, 30 грудня, у Харкові чоловік захопив відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка, коли там перебували люди. Зловмисник заявив, що на нього прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати.
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Про це він сказав в ефірі "112 Україна".
За словами Беха, близько 14:40 невідомий забарикадувався в відділенні "Укрпошти" на вулиці Шевченка.
"По його голосу ми не розуміємо, в якому стані він знаходиться... Ми поки не розуміємо вимог. Основне питання – в тому, що він говорить, що не всі заручники були звільнені в ході переговорів, які нещодавно відбулися", – додав Бех. Правоохоронці припускають, що у чоловіка, який захопив заручників, можуть бути спільники. На місце події вже прибув поліцейський спецназ "КОРД".
Як відомо, сьогодні, 30 грудня, у Харкові чоловік захопив відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка, коли там перебували люди. Зловмисник заявив, що на нього прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати.
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