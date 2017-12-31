Подвійні стандарти в міській раді: як голосує луцький «УКРОП»





Про це йдеться в статті ВолиньPost.



Торік найгучнішою була справа, пов’язана із зменшенням пайового внеску для кінотеатру «Промінь». Забудовник мав заплатити 2,1 млн грнв бюджет. Але окрім самого кінотеатру, вони відремонтували площу перед закладом, відновили пам’ятник Грушевському, переклали клумби, встановили світлофор, облаштували дві «кишені» для заїзду громадського транспорту тощо. І витратили на це – більше 2 млн грн. Відтак, попросили зменшити пайовий внесок на цю суму і лишити його у розмірі 93 тис грн.



Такій ідеї активно перечили депутати фракції УКРОП. Мовляв, деякі роботи виконувались не на благо громади, а для кінотеатру. Відтак, на сесії «укропівці» не підтримали відповідне рішення, хоча більшості голосів інших депутатів таки вистачило для його ухвалення.



Минуло трохи більше року і на розгляд Луцькради винесли схоже рішення, що стосувалося іншого об’єкту – готелю «Залєскі» (нині він називається Noble) на вул. Кривий Вал. Цікаво, що цього разу депутатські думки змінилися у протилежну сторону: УКРОП та прихильні до нього обранці взялися переконувати, що забудовнику треба зменшити пайовий внесок.



В інших депутатів тим часом виникло чимало запитань.



- Чому проект рішення з’явився вранці перед сесією і не дали достатньо часу ознайомитися з документами?



- Чому частину тротуару перед готелем доручили ремонтувати власникові готелю, а не тому підприємству, яке цього ж року капітально ремонтує усю вулицю Кривий Вал?



- Чому на актах виконаних робіт немає підписів?



На ці запитання відповіді не знайшлося. Прихильники проекту рішення апелювали до іншого. Мовляв, забудовник вклав гроші також у ремонт підпірної стінки, без якої сусідня ділянка разом із приватними будинками рано чи пізно «з’їде» просто на вулицю. При цьому депутати Євгеній Ткачук та Ігор Поліщук наполягали, що шкоди б така ситуація завдала саме громадській території, а не готелю.



Рішення ухвалили. Готелю зменшили пайову участь на 680 тис грн. До речі, початково просили більший «мінус» – 820 тис грн.







Щодо полярності депутатських позицій у випадку із «Променем» та готелем «Залєскі», доречно зауважити: інвестором «Променя» є депутат від БПП «Солідарність» Андрій Покровський, а «Noble» перебудовує фірма, що належить до сфери впливу Ігоря Палиці.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді фракція «УКРОПу» протилежно голосувала за два, здавалося б, схожі питання.Про це йдеться в статті «Історія «благородного» готелю або Євроремонт по-луцьки» наТорік найгучнішою була справа, пов’язана із зменшенням пайового внеску для кінотеатру «Промінь». Забудовник мав заплатити 2,1 млн грнв бюджет. Але окрім самого кінотеатру, вони відремонтували площу перед закладом, відновили пам’ятник Грушевському, переклали клумби, встановили світлофор, облаштували дві «кишені» для заїзду громадського транспорту тощо. І витратили на це – більше 2 млн грн. Відтак, попросили зменшити пайовий внесок на цю суму і лишити його у розмірі 93 тис грн.Такій ідеї активно перечили депутати фракції УКРОП. Мовляв, деякі роботи виконувались не на благо громади, а для кінотеатру. Відтак, на сесії «укропівці» не підтримали відповідне рішення, хоча більшості голосів інших депутатів таки вистачило для його ухвалення.Минуло трохи більше року і на розгляд Луцькради винесли схоже рішення, що стосувалося іншого об’єкту – готелю «Залєскі» (нині він називається Noble) на вул. Кривий Вал. Цікаво, що цього разу депутатські думки змінилися у протилежну сторону: УКРОП та прихильні до нього обранці взялися переконувати, що забудовнику треба зменшити пайовий внесок.В інших депутатів тим часом виникло чимало запитань.- Чому проект рішення з’явився вранці перед сесією і не дали достатньо часу ознайомитися з документами?- Чому частину тротуару перед готелем доручили ремонтувати власникові готелю, а не тому підприємству, яке цього ж року капітально ремонтує усю вулицю Кривий Вал?- Чому на актах виконаних робіт немає підписів?На ці запитання відповіді не знайшлося. Прихильники проекту рішення апелювали до іншого. Мовляв, забудовник вклав гроші також у ремонт підпірної стінки, без якої сусідня ділянка разом із приватними будинками рано чи пізно «з’їде» просто на вулицю. При цьому депутати Євгеній Ткачук та Ігор Поліщук наполягали, що шкоди б така ситуація завдала саме громадській території, а не готелю.Рішення ухвалили. Готелю зменшили пайову участь на 680 тис грн. До речі, початково просили більший «мінус» – 820 тис грн.Щодо полярності депутатських позицій у випадку із «Променем» та готелем «Залєскі», доречно зауважити: інвестором «Променя» є депутат від БПП «Солідарність» Андрій Покровський, а «Noble» перебудовує фірма, що належить до сфери впливу Ігоря Палиці.

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