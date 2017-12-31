Встановили особу чоловіка, якого збили на Волині
31 грудень, 2017, 18:03
Поліції вдалося визначити особу чоловіка, що постраждав у ДТП, яка сталася у селі Скобелка.
Про це пише Район.Горохів.
Правооходонці повідомляють, що чоловік родом із Дубна. Наразі вони намагаються з`язатися із родиною постраждалого.
Нагадаємо, сьогодні у селі Скобелка туристичний автобус збив чоловіка, який від отриманих травм потрапив у важкому стані до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Район.Горохів.
Правооходонці повідомляють, що чоловік родом із Дубна. Наразі вони намагаються з`язатися із родиною постраждалого.
Нагадаємо, сьогодні у селі Скобелка туристичний автобус збив чоловіка, який від отриманих травм потрапив у важкому стані до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Подвійні стандарти в міській раді: як голосує луцький «УКРОП»
31 грудень, 2017, 18:54
Як у Луцьку їздитиме транспорт у новорічну ніч
31 грудень, 2017, 18:04
Встановили особу чоловіка, якого збили на Волині
31 грудень, 2017, 18:03
В Івано-Франківську загинула сім'я із шести людей
31 грудень, 2017, 17:33
Новий рік у храмі: куди лучани можуть піти на нічні богослужіння
31 грудень, 2017, 16:26