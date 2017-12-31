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Встановили особу чоловіка, якого збили на Волині

Встановили особу чоловіка, якого збили на Волині
Поліції вдалося визначити особу чоловіка, що постраждав у ДТП, яка сталася у селі Скобелка.

Про це пише Район.Горохів.

Правооходонці повідомляють, що чоловік родом із Дубна. Наразі вони намагаються з`язатися із родиною постраждалого.

Нагадаємо, сьогодні у селі Скобелка туристичний автобус збив чоловіка, який від отриманих травм потрапив у важкому стані до лікарні.


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Теги: ДТП, аварія
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