Встановили особу чоловіка, якого збили на Волині





Про це пише



Правооходонці повідомляють, що чоловік родом із Дубна. Наразі вони намагаються з`язатися із родиною постраждалого.



Нагадаємо, сьогодні у селі Скобелка туристичний автобус збив чоловіка, який від отриманих травм потрапив у важкому стані до лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліції вдалося визначити особу чоловіка, що постраждав у ДТП , яка сталася у селі Скобелка.Про це пише Район.Горохів Правооходонці повідомляють, що чоловік родом із Дубна. Наразі вони намагаються з`язатися із родиною постраждалого.Нагадаємо, сьогодні у селі Скобелка туристичний автобус збив чоловіка, який від отриманих травм потрапив у важкому стані до лікарні.

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