Волинські школярі ініціювали створення роледрому





Про це інформує



«У нашому місті багато дітей хочуть кататися на роликах і ковзанах. Але вони це часто роблять на проїжджій частині вулиць та на ставках. А це дуже небезпечно. І тому ми вирішили зробити роледром, який буде слугувати катком взимку», – розповідають діти.



На останній сесії Камінь-Каширської міськради депутати проголосували за виділення території для спорудження роледрому. Ще й кошти на проектно-кошторисну документацію передбачили.



Міський голова Василь Бондар впевнений, що цього року ініціативу дітей втілять у життя: «Ми абсолютно підтримуємо будівництво роледрому. Ми 150 тисяч виділили, але ще будуть гроші, які діти заробили в Києві».



Школярі уже шукають в інтернеті необхідні для роледрому деталі. Кажуть, що не дадуть депутатам спокою, доки не втілять ідею у життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні різних класів Камінь-Каширського навчально-виховного комплексу №1 створили ініціативну групу для спорудження роледрому.Про це інформує ВРД НТСУ «У нашому місті багато дітей хочуть кататися на роликах і ковзанах. Але вони це часто роблять на проїжджій частині вулиць та на ставках. А це дуже небезпечно. І тому ми вирішили зробити роледром, який буде слугувати катком взимку», – розповідають діти.На останній сесії Камінь-Каширської міськради депутати проголосували за виділення території для спорудження роледрому. Ще й кошти на проектно-кошторисну документацію передбачили.Міський головавпевнений, що цього року ініціативу дітей втілять у життя: «Ми абсолютно підтримуємо будівництво роледрому. Ми 150 тисяч виділили, але ще будуть гроші, які діти заробили в Києві».Школярі уже шукають в інтернеті необхідні для роледрому деталі. Кажуть, що не дадуть депутатам спокою, доки не втілять ідею у життя.

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