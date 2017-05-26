Волинські школярі ініціювали створення роледрому
03 січень, 18:05
Учні різних класів Камінь-Каширського навчально-виховного комплексу №1 створили ініціативну групу для спорудження роледрому.
Про це інформує ВРД НТСУ.
«У нашому місті багато дітей хочуть кататися на роликах і ковзанах. Але вони це часто роблять на проїжджій частині вулиць та на ставках. А це дуже небезпечно. І тому ми вирішили зробити роледром, який буде слугувати катком взимку», – розповідають діти.
На останній сесії Камінь-Каширської міськради депутати проголосували за виділення території для спорудження роледрому. Ще й кошти на проектно-кошторисну документацію передбачили.
Міський голова Василь Бондар впевнений, що цього року ініціативу дітей втілять у життя: «Ми абсолютно підтримуємо будівництво роледрому. Ми 150 тисяч виділили, але ще будуть гроші, які діти заробили в Києві».
Школярі уже шукають в інтернеті необхідні для роледрому деталі. Кажуть, що не дадуть депутатам спокою, доки не втілять ідею у життя.
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Про це інформує ВРД НТСУ.
«У нашому місті багато дітей хочуть кататися на роликах і ковзанах. Але вони це часто роблять на проїжджій частині вулиць та на ставках. А це дуже небезпечно. І тому ми вирішили зробити роледром, який буде слугувати катком взимку», – розповідають діти.
На останній сесії Камінь-Каширської міськради депутати проголосували за виділення території для спорудження роледрому. Ще й кошти на проектно-кошторисну документацію передбачили.
Міський голова Василь Бондар впевнений, що цього року ініціативу дітей втілять у життя: «Ми абсолютно підтримуємо будівництво роледрому. Ми 150 тисяч виділили, але ще будуть гроші, які діти заробили в Києві».
Школярі уже шукають в інтернеті необхідні для роледрому деталі. Кажуть, що не дадуть депутатам спокою, доки не втілять ідею у життя.
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