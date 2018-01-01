Помер колишній директор Ковельського медучилища

На Волині помер колишній директор Ковельського медичного училища та колишній заступник головного лікаря Ковельської центральної лікарніПро це на сторінці Ковель МТМО у Facebook написав, - пише Волинська правда.На дев’яносто першому році життя перестало битися серце Григорія Сильвестровича Макарчука.“Уродженець Ковельщини, пройшовши дорогами кривавої війни, вибрав собі нелегку долю спасителя людського життя – медика. Григорій Сильвестрович за шість десятиліть трудової діяльності пройшов шлях від завідувача фельдшерсько-акушерським пунктом, лікаря до високих посад знаного організатора охорони здоров’я Ковельщини: впродовж 18 років очолював Ковельське медичне училище, а згодом – майже десятиріччя трудився заступником головного лікаря Ковельської центральної районної лікарні.“За роки трудової діяльності Григорій Сильвестрович власноруч прийняв у життя сотні новонароджених дітей, навчив та благословив на медичний путь та долю не одну тисячу фельдшерів, акушерів та фармацевтів, повернув здоров’я тисячам вдячних пацієнтів… Після виходу на пенсію, відзначений бойовими та трудовими державними нагородами Григорій Сильвестрович Макарчук не полишав багатотисячного медичного колективу – впродовж більше чверті століття очолював ветеранську організацію лікувальних установ Ковеля”, – йдеться у дописі.