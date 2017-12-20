Лучан обіцяють не штрафувати за несортоване сміття





Про це йдеться у



У Луцьку ж кажуть, що до таких кардинальних дій, як штрафи, поки що не вдаватимуться. Натомість, заохочуватимуть населення до сортування сміття, встановлюючи спеціальні контейнери по всьому місту. Купити їх за гроші міського бюджету − проблематично, адже вартість на такі сміттєві баки за останній рік − значно зросла. Вона становить понад дев'ять тисяч гривень.



Однак, чиновники переконують, що нові контейнери цього року таки будуть.



Нещодавно підприємство «Луцькспецкомунтранс» виграло німецький грант на суму 133 тисячі євро. Ще один крок до вирішення проблеми − встановлення другої лінії сортування сміття. Наразі, одна працює у селі Брище, проте, за словами чиновників, для потреб цілого міста її недостатньо. На закупку нової виділили шість мільйонів гривень.



Коли лінія запрацює, чиновники вирішать, чи є потреба у встановленні додаткових контейнерів по місту. А поки що вони просять лучан хоча б мінімально сортувати сміття − викидати пластикові пляшки у окремо призначені для цього контейнери.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 січня цього року набрав чинності Закон України «Про відходи». Відтепер українці нібито зобов'язані сортувати сміття. Під забороною − захоронення необроблених сміттєвих відходів на полігонах.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.У Луцьку ж кажуть, що до таких кардинальних дій, як штрафи, поки що не вдаватимуться. Натомість, заохочуватимуть населення до сортування сміття, встановлюючи спеціальні контейнери по всьому місту. Купити їх за гроші міського бюджету − проблематично, адже вартість на такі сміттєві баки за останній рік − значно зросла. Вона становить понад дев'ять тисяч гривень.Однак, чиновники переконують, що нові контейнери цього року таки будуть.Нещодавно підприємство «Луцькспецкомунтранс» виграло німецький грант на суму 133 тисячі євро. Ще один крок до вирішення проблеми − встановлення другої лінії сортування сміття. Наразі, одна працює у селі Брище, проте, за словами чиновників, для потреб цілого міста її недостатньо. На закупку нової виділили шість мільйонів гривень.Коли лінія запрацює, чиновники вирішать, чи є потреба у встановленні додаткових контейнерів по місту. А поки що вони просять лучан хоча б мінімально сортувати сміття − викидати пластикові пляшки у окремо призначені для цього контейнери.

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