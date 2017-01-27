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Пасажир захищав водія луцького автобуса, який порушив правила руху

Пасажир захищав водія луцького автобуса, який порушив правила руху
У Луцьку патрульні поліцейські винесли постанову щодо водія автобуса, який порушив правила дорожнього руху.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Екіпаж патрульних вранці 4 січня побачив водія автобуса, який повернув зі смуги, призначеної для руху прямо, наліво, на вулицю Набережну з Ковельської.

Інспектор перепросив у пасажирів, поінформувавши, що на водія виноситимуть постанову, оскільки він наразив їхні життя на смертельну небезпеку, тому кілька хвилин доведеться почекати. Однак не всі це зрозуміли, один з пасажирів почав обурюватись, звинувачуючи інспектора в усіх можливих гріхах.

Патрульні погодились на пропозицію водія, аби винести на нього постанову на кінцевій зупинці, що й було зроблено біля залізничного вокзалу.

Чоловік отримав постанову, за якою передбачено 255 гривень штрафу.



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Теги: автобус, Луцьк
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Коментарі 2
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і правильно зробив
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Все правильно коп сказав, а то там таких розумних які "спішать" багато, їдуть до кінця а потім в наглу підрізають. + поліцейському за розуміння і складання постанови на кінцевій, бо заставляти людей чекати 20 хв це не нормально...
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