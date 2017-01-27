Пасажир захищав водія луцького автобуса, який порушив правила руху

У Луцьку патрульні поліцейські винесли постанову щодо водія автобуса, який порушив правила дорожнього руху.Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Екіпаж патрульних вранці 4 січня побачив водія автобуса, який повернув зі смуги, призначеної для руху прямо, наліво, на вулицю Набережну з Ковельської.Інспектор перепросив у пасажирів, поінформувавши, що на водія виноситимуть постанову, оскільки він наразив їхні життя на смертельну небезпеку, тому кілька хвилин доведеться почекати. Однак не всі це зрозуміли, один з пасажирів почав обурюватись, звинувачуючи інспектора в усіх можливих гріхах.Патрульні погодились на пропозицію водія, аби винести на нього постанову на кінцевій зупинці, що й було зроблено біля залізничного вокзалу.Чоловік отримав постанову, за якою передбачено 255 гривень штрафу.