Пасажир захищав водія луцького автобуса, який порушив правила руху
Сьогодні, 12:52
У Луцьку патрульні поліцейські винесли постанову щодо водія автобуса, який порушив правила дорожнього руху.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Екіпаж патрульних вранці 4 січня побачив водія автобуса, який повернув зі смуги, призначеної для руху прямо, наліво, на вулицю Набережну з Ковельської.
Інспектор перепросив у пасажирів, поінформувавши, що на водія виноситимуть постанову, оскільки він наразив їхні життя на смертельну небезпеку, тому кілька хвилин доведеться почекати. Однак не всі це зрозуміли, один з пасажирів почав обурюватись, звинувачуючи інспектора в усіх можливих гріхах.
Патрульні погодились на пропозицію водія, аби винести на нього постанову на кінцевій зупинці, що й було зроблено біля залізничного вокзалу.
Чоловік отримав постанову, за якою передбачено 255 гривень штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Екіпаж патрульних вранці 4 січня побачив водія автобуса, який повернув зі смуги, призначеної для руху прямо, наліво, на вулицю Набережну з Ковельської.
Інспектор перепросив у пасажирів, поінформувавши, що на водія виноситимуть постанову, оскільки він наразив їхні життя на смертельну небезпеку, тому кілька хвилин доведеться почекати. Однак не всі це зрозуміли, один з пасажирів почав обурюватись, звинувачуючи інспектора в усіх можливих гріхах.
Патрульні погодились на пропозицію водія, аби винести на нього постанову на кінцевій зупинці, що й було зроблено біля залізничного вокзалу.
Чоловік отримав постанову, за якою передбачено 255 гривень штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
і правильно зробив
Все правильно коп сказав, а то там таких розумних які "спішать" багато, їдуть до кінця а потім в наглу підрізають. + поліцейському за розуміння і складання постанови на кінцевій, бо заставляти людей чекати 20 хв це не нормально...
Вибір редактора
Лапін вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Держава боргує волинським тепловикам за субсидії сотні мільйонів
Сьогодні, 13:20
Пасажир захищав водія луцького автобуса, який порушив правила руху
Сьогодні, 12:52
Лікарі швидкої витягли волинянина з того світу
Сьогодні, 12:49
Київський театр влаштував свято для луцької малечі
Сьогодні, 12:30
Кількість загиблих у моторошній аварії в Луцьку зросла
Сьогодні, 12:15