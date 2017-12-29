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Гаряча пропозиція у ЖК «Юпітер»: квартири за низькими цінами*

Гаряча пропозиція у ЖК «Юпітер»: квартири за низькими цінами*
БК «Інвестор» продає останні квартири у ЖК «Юпітер» за низькими цінами.

Про це пише Перший.

« Пропозиція, від якої відмовитися неможливо! Поспішіть придбати останні квартири у ЖК «Юпітер» за низькими цінами», - закликає видання.


«На «Юпітері» у першому будинку залишилося всього дві квартири площею 106 квадратних метрів. Ми оголосили на ці квартири акцію і їх можна придбати всього за 39 900 доларів США, маючи на увазі курс – 27 гривень», – розповів директор БК «Інвестор» Андрій Разумовський.


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