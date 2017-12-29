Гаряча пропозиція у ЖК «Юпітер»: квартири за низькими цінами*





Про це пише



« Пропозиція, від якої відмовитися неможливо! Поспішіть придбати останні квартири у ЖК «Юпітер» за низькими цінами», - закликає видання.





«На «Юпітері» у першому будинку залишилося всього дві квартири площею 106 квадратних метрів. Ми оголосили на ці квартири акцію і їх можна придбати всього за 39 900 доларів США, маючи на увазі курс – 27 гривень», – розповів директор БК «Інвестор» Андрій Разумовський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. БК «Інвестор» продає останні квартири у ЖК «Юпітер» за низькими цінами.Про це пише Перший « Пропозиція, від якої відмовитися неможливо! Поспішіть придбати останні квартири у ЖК «Юпітер» за низькими цінами», - закликає видання.«На «Юпітері» у першому будинку залишилося всього дві квартири площею 106 квадратних метрів. Ми оголосили на ці квартири акцію і їх можна придбати всього за 39 900 доларів США, маючи на увазі курс – 27 гривень», – розповів директор БК «Інвестор»

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