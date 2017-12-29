Гаряча пропозиція у ЖК «Юпітер»: квартири за низькими цінами*
04 січень, 20:20
БК «Інвестор» продає останні квартири у ЖК «Юпітер» за низькими цінами.
Про це пише Перший.
« Пропозиція, від якої відмовитися неможливо! Поспішіть придбати останні квартири у ЖК «Юпітер» за низькими цінами», - закликає видання.
«На «Юпітері» у першому будинку залишилося всього дві квартири площею 106 квадратних метрів. Ми оголосили на ці квартири акцію і їх можна придбати всього за 39 900 доларів США, маючи на увазі курс – 27 гривень», – розповів директор БК «Інвестор» Андрій Разумовський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Перший.
« Пропозиція, від якої відмовитися неможливо! Поспішіть придбати останні квартири у ЖК «Юпітер» за низькими цінами», - закликає видання.
«На «Юпітері» у першому будинку залишилося всього дві квартири площею 106 квадратних метрів. Ми оголосили на ці квартири акцію і їх можна придбати всього за 39 900 доларів США, маючи на увазі курс – 27 гривень», – розповів директор БК «Інвестор» Андрій Разумовський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
компанія
«Інвестор» вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Патрульні знайшли водія, який скоїв аварію в Луцьку і втік
04 січень, 21:11
Попри обіцянки влади, в Луцьку досі не працюють півсотні ліфтів
04 січень, 20:59
Гаряча пропозиція у ЖК «Юпітер»: квартири за низькими цінами*
04 січень, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 січня
04 січень, 20:00
На Волині виявили низку порушень містобудівного законодавства
04 січень, 19:37