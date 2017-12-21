Затримали п’яних, які гасали на авто нічним Луцьком





Затримали їх близько півночі у п’ятницю, 5 січня, - повідомляє



Спершу компанія чоловіків, яким близько 32-35 років, випивала у дворі в районі вулиці Львівської. А тоді взялась гасати містом на великій швидкості – орієнтовно 90-100 кілометрів за годину.



Автомобіль Skoda fabia, який швидко їздить районом, виявили активісти «Самооборони Волині». Вони ж повідомили про неї патрульним. Останні затримали автомобіль біля центрального парку на вулиці Глушець.



Перевірка на драгері показала, що в крові водія – 1,26 проміле алкоголю (допустима норма – 0,2 проміле). На порушника виписали протокол.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку компанія чоловіків перебрала спиртного і взялась ганяти містом на автомобілі.Затримали їх близько півночі у п’ятницю, 5 січня, - повідомляє Волинь24 Спершу компанія чоловіків, яким близько 32-35 років, випивала у дворі в районі вулиці Львівської. А тоді взялась гасати містом на великій швидкості – орієнтовно 90-100 кілометрів за годину.Автомобіль Skoda fabia, який швидко їздить районом, виявили активісти «Самооборони Волині». Вони ж повідомили про неї патрульним. Останні затримали автомобіль біля центрального парку на вулиці Глушець.Перевірка на драгері показала, що в крові водія – 1,26 проміле алкоголю (допустима норма – 0,2 проміле). На порушника виписали протокол.

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