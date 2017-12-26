У центрі Луцька поцупили дрова з вертепу





Інцидент трапився у ніч на 5 січня, - повідомляє



Члени громадського формування «Самооборона Волині» побачили, як троє невідомих щось брали у пакунки з різдвяного вертепу у центрі міста. Виявилося, що двоє хлопців і дівчина вкрали дрова, які є елементом інсталяції у вертепі.



Злодіїв затримали на проспекті Волі біля магазину «Манго», коли вони клали поліна у свій автомобіль. Поки на виклик їхали патрульні, один хлопець відкрив багажник авто і викинув дрова.



Екіпаж патрульних не побачив жодного правопорушення в діях молодих людей. Поліцейські перевірили у хлопців і дівчини документи і відпустили їх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку компанія молодих людей вкрала дрова з вертепу біля головної ялинки міста.Інцидент трапився у ніч на 5 січня, - повідомляє Волинь24 Члени громадського формування «Самооборона Волині» побачили, як троє невідомих щось брали у пакунки з різдвяного вертепу у центрі міста. Виявилося, що двоє хлопців і дівчина вкрали дрова, які є елементом інсталяції у вертепі.Злодіїв затримали на проспекті Волі біля магазину «Манго», коли вони клали поліна у свій автомобіль. Поки на виклик їхали патрульні, один хлопець відкрив багажник авто і викинув дрова.Екіпаж патрульних не побачив жодного правопорушення в діях молодих людей. Поліцейські перевірили у хлопців і дівчини документи і відпустили їх.

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