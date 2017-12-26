У центрі Луцька поцупили дрова з вертепу
Сьогодні, 11:25
У Луцьку компанія молодих людей вкрала дрова з вертепу біля головної ялинки міста.
Інцидент трапився у ніч на 5 січня, - повідомляє Волинь24.
Члени громадського формування «Самооборона Волині» побачили, як троє невідомих щось брали у пакунки з різдвяного вертепу у центрі міста. Виявилося, що двоє хлопців і дівчина вкрали дрова, які є елементом інсталяції у вертепі.
Злодіїв затримали на проспекті Волі біля магазину «Манго», коли вони клали поліна у свій автомобіль. Поки на виклик їхали патрульні, один хлопець відкрив багажник авто і викинув дрова.
Екіпаж патрульних не побачив жодного правопорушення в діях молодих людей. Поліцейські перевірили у хлопців і дівчини документи і відпустили їх.
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Інцидент трапився у ніч на 5 січня, - повідомляє Волинь24.
Члени громадського формування «Самооборона Волині» побачили, як троє невідомих щось брали у пакунки з різдвяного вертепу у центрі міста. Виявилося, що двоє хлопців і дівчина вкрали дрова, які є елементом інсталяції у вертепі.
Злодіїв затримали на проспекті Волі біля магазину «Манго», коли вони клали поліна у свій автомобіль. Поки на виклик їхали патрульні, один хлопець відкрив багажник авто і викинув дрова.
Екіпаж патрульних не побачив жодного правопорушення в діях молодих людей. Поліцейські перевірили у хлопців і дівчини документи і відпустили їх.
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Коментарі 3
"O tempora, o mores!"... Цинізм вищого ґатунку!
Як це нема правопорушення? Та це ж хуліганство і дрібна крадіжка, нехай тепер охороняють цей вертеп, щоб такі ж малоумні не лізли
бидло
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