Розшукали зниклого безвісти волинянина

Леоніда Хавіна, якого рідні розшукують уже кілька днів.



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Знайшли чоловіка рибалки, які якраз рибалили на Лузі, неподалік місця, де проходить фестиваль «Княжий». Чоловік був живий, при свідомості, проте з явними ознаками переохолодження.



Щоб дістати чоловіка з болота довелося викликати бригаду рятувальників.



Біля 17.00 чоловіка було доставлено у приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО.



Нагадаємо, якраз перед Новим Роком донька зниклого Людмила звернулися до небайдужих людей з проханням допомогти знайти батька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На околиці Володимира-Волинського сьогодні, 5 січня, після 16.00 знайшли, якого рідні розшукують уже кілька днів.Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський із посиланням на місцеву поліцію.Знайшли чоловіка рибалки, які якраз рибалили на Лузі, неподалік місця, де проходить фестиваль «Княжий». Чоловік був живий, при свідомості, проте з явними ознаками переохолодження.Щоб дістати чоловіка з болота довелося викликати бригаду рятувальників.Біля 17.00 чоловіка було доставлено у приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО.Нагадаємо, якраз перед Новим Роком донька зниклогозвернулися до небайдужих людей з проханням допомогти знайти батька.

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