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Розшукали зниклого безвісти волинянина

Розшукали зниклого безвісти волинянина
На околиці Володимира-Волинського сьогодні, 5 січня, після 16.00 знайшли Леоніда Хавіна, якого рідні розшукують уже кілька днів.

Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський із посиланням на місцеву поліцію.

Знайшли чоловіка рибалки, які якраз рибалили на Лузі, неподалік місця, де проходить фестиваль «Княжий». Чоловік був живий, при свідомості, проте з явними ознаками переохолодження.

Щоб дістати чоловіка з болота довелося викликати бригаду рятувальників.

Біля 17.00 чоловіка було доставлено у приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО.

Нагадаємо, якраз перед Новим Роком донька зниклого Людмила звернулися до небайдужих людей з проханням допомогти знайти батька.


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Теги: розшук, Волинь
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