Розшукали зниклого безвісти волинянина
05 січень, 18:08
На околиці Володимира-Волинського сьогодні, 5 січня, після 16.00 знайшли Леоніда Хавіна, якого рідні розшукують уже кілька днів.
Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський із посиланням на місцеву поліцію.
Знайшли чоловіка рибалки, які якраз рибалили на Лузі, неподалік місця, де проходить фестиваль «Княжий». Чоловік був живий, при свідомості, проте з явними ознаками переохолодження.
Щоб дістати чоловіка з болота довелося викликати бригаду рятувальників.
Біля 17.00 чоловіка було доставлено у приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО.
Нагадаємо, якраз перед Новим Роком донька зниклого Людмила звернулися до небайдужих людей з проханням допомогти знайти батька.
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Про це повідомляє Район. Володимир-Волинський із посиланням на місцеву поліцію.
Знайшли чоловіка рибалки, які якраз рибалили на Лузі, неподалік місця, де проходить фестиваль «Княжий». Чоловік був живий, при свідомості, проте з явними ознаками переохолодження.
Щоб дістати чоловіка з болота довелося викликати бригаду рятувальників.
Біля 17.00 чоловіка було доставлено у приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО.
Нагадаємо, якраз перед Новим Роком донька зниклого Людмила звернулися до небайдужих людей з проханням допомогти знайти батька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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