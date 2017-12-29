На Волині чоловік ледь не потонув у болоті
05 січень, 20:03
Рятувальники визволили людину з болота поблизу міста Володимир-Волинський.
5 січня о 15:54 до служби «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області в болотистій місцевості на заплаві річки Луга рибалка помітив знесиленого чоловіка, - повідомили в Управлінні ДСНС у Волинській області.
Пес рибалки з берега почув шурхіт в очереті і допоміг своєму господарю виявити там людину, що ледь стояла на ногах по пояс в багнюці посеред високого очерету.
Рятувальники чергової варти Державної пожежно-рятувальної частини №7 міста Володимир-Волинський в складі дістались до потопаючого на надувному човні і за допомогою рятувального круга змогли витягнути тремтячого від холоду чоловіка з водяної пастки і доставити на берег. О 16:41 фахівці ДСНС передали потерпілого, 65-річного Леоніда Х., мешканця міста Володимир-Волинський, лікарям, які на кареті швидкої допомоги доправили пенсіонера до медичного закладу.
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5 січня о 15:54 до служби «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Заріччя Володимир-Волинського району Волинської області в болотистій місцевості на заплаві річки Луга рибалка помітив знесиленого чоловіка, - повідомили в Управлінні ДСНС у Волинській області.
Пес рибалки з берега почув шурхіт в очереті і допоміг своєму господарю виявити там людину, що ледь стояла на ногах по пояс в багнюці посеред високого очерету.
Рятувальники чергової варти Державної пожежно-рятувальної частини №7 міста Володимир-Волинський в складі дістались до потопаючого на надувному човні і за допомогою рятувального круга змогли витягнути тремтячого від холоду чоловіка з водяної пастки і доставити на берег. О 16:41 фахівці ДСНС передали потерпілого, 65-річного Леоніда Х., мешканця міста Володимир-Волинський, лікарям, які на кареті швидкої допомоги доправили пенсіонера до медичного закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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