вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україну сунуть морози

В Україну сунуть морози
Вже найближчої ночі в Україні встановиться морозна погода, а 13 і 14 січня очікується серйозне її посилення.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише синоптик Наталія Діденко, – повідомляє Обозреватель.

Так, за її словами, ніч на 10 січня буде з морозами в межах -2... -8 градусів, тоді як на Закарпатті та на півдні Криму температура підніметься до +1... +4 градусів.

А вдень у середу температура повітря в Україні складе 0... +4 градуси, на Закарпатті до +4... +9 градусів, у Сумах, Харкові, Чернігові 0... -3 морозу.

«Антициклон визначить суху погоду, переважно ясну, в більшості областей України. Трохи збільшиться хмарність у західних областях і на північному сході - Суми, Харків, але без істотних опадів все одно. У Києві найближчої ночі -3... -5 градусів, завтра вдень - 0... +3 градусів. Без опадів", - додала Діденко.

Але вже 13-14 січня морози серйозно посиляться, наголосила синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Операцію Настусі Абрамчук перенесли
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
Створили премію імені відомого волинського письменника і благодійника
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіли літня кухня та гараж
Сьогодні, 14:17
В «Устилузі» в поляка вилучили ніж
Сьогодні, 14:08
В Україну сунуть морози
Сьогодні, 13:49
На Волині підліток після сварки з родичами наковтався таблеток
Сьогодні, 13:23
На Київщині прощаються із Ноздровською. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Синоптики повідомили про погоду на весь 2018 рік Синоптики повідомили про погоду на весь 2018 рік
Сьогодні, 10:35
Синоптик розповіла, коли вдарять морози Синоптик розповіла, коли вдарять морози
08 січень, 20:11
В Україну йде похолодання В Україну йде похолодання
07 січень, 19:15
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 січня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 січня
04 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку туристи з Києва бавилися в детективів. ФОТО
Сьогодні, 10:04
 1
Вперше в Луцьку – балет «Лускунчик» у виконанні дітей
08 січень, 15:41
 1
Луцькі патрульні роздавали цукерки та катали у службових автівках. ФОТО
08 січень, 14:30
 1
Листівки від янголят та одруження «військової» пари. Добрі новини Волині
08 січень, 13:00
 1
На Київщині підлітки жорстоко побили молоде подружжя
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8