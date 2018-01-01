В Україну сунуть морози





Про це на своїй сторінці в Facebook пише синоптик Наталія Діденко, – повідомляє



Так, за її словами, ніч на 10 січня буде з морозами в межах -2... -8 градусів, тоді як на Закарпатті та на півдні Криму температура підніметься до +1... +4 градусів.



А вдень у середу температура повітря в Україні складе 0... +4 градуси, на Закарпатті до +4... +9 градусів, у Сумах, Харкові, Чернігові 0... -3 морозу.



«Антициклон визначить суху погоду, переважно ясну, в більшості областей України. Трохи збільшиться хмарність у західних областях і на північному сході - Суми, Харків, але без істотних опадів все одно. У Києві найближчої ночі -3... -5 градусів, завтра вдень - 0... +3 градусів. Без опадів", - додала Діденко.



Але вже 13-14 січня морози серйозно посиляться, наголосила синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже найближчої ночі в Україні встановиться морозна погода, а 13 і 14 січня очікується серйозне її посилення.Про це на своїй сторінці в Facebook пише синоптик, – повідомляє Обозреватель Так, за її словами, ніч на 10 січня буде з морозами в межах -2... -8 градусів, тоді як на Закарпатті та на півдні Криму температура підніметься до +1... +4 градусів.А вдень у середу температура повітря в Україні складе 0... +4 градуси, на Закарпатті до +4... +9 градусів, у Сумах, Харкові, Чернігові 0... -3 морозу.«Антициклон визначить суху погоду, переважно ясну, в більшості областей України. Трохи збільшиться хмарність у західних областях і на північному сході - Суми, Харків, але без істотних опадів все одно. У Києві найближчої ночі -3... -5 градусів, завтра вдень - 0... +3 градусів. Без опадів", - додала Діденко.Але вже 13-14 січня морози серйозно посиляться, наголосила синоптик.

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