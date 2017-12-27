Цього року на Волині планують відремонтувати 334 кілометри доріг

Для якісних процесів відновлення та розвитку українських автошляхів з 1 січня 2018 року розпочав роботу Державний дорожній фонд, головне завдання якого – акумулювання та розподіл коштів на дорожню галузь.Тобто, вже цьогоріч кошти на розвиток та утримання автошляхів надходитиму до розпорядників зі спеціального фонду, а не із загального Державного бюджету, як було досі, - повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.Важливо, що дорожній фонд запрацює на повну лише у 2020 році. Нині ж передбачено його наповнення таким чином: у 2018 – 50% від усіх цільових надходжень, у 2019 – цей відсоток підвищиться до 75. Окрім того, у фонді передбачать і недоторканні кошти, що направлятимуть виключно на безпеку дорожнього руху. Від усіх надходжень вони становитимуть 5%.Що ж до Волині, то відтепер на баланс облдержадміністрації передано 4,4 тисячі кілометрів доріг. Сьогодні ж, 9 січня, під час робочої наради голови облдержадміністраціїз керівниками профільних структур стало відомо, що у 2018 році планують відремонтувати 334 км автомобільних доріг за рахунок залишків митних коштів 2017-го року, цьогорічних надходжень та коштів Державного бюджету. За попередніми підрахунками на ремонт і відновлення волинських доріг у нинішньому році спрямують 1,882 мільярда гривень.Зокрема, за кошти так званого митного експерименту і Державного дорожнього фонду планують залучити 1,339 мільярда гривень для ремонту 171 кілометра доріг. А 150 кілометрів місцевих та комунальних автошляхів у ремонтуватимуть за кошти дорожнього фонду у співфінансуванні з місцевих бюджетів. На них передбачено 383 мільйони гривень.У рамках спільної угоди між Україною та Республікою Польща для Волині передбачено фінансову допомогу для ремонту стратегічно важливого напрямку Володимир-Волинський-Устилуг обсягом 160 мільйонів гривень.За словами начальника Служби автомобільних доріг у Волинській областіу 2018-му повністю завершать роботи на дорозі Луцьк – Володимир-Волинський, відремонтують відрізок дороги від Княжого міста до Нововолинська, працюватимуть на Ковельському напрямку, об’їзній навколо Луцька та інших не менш важливих об’єктах.Окрім того стало відомо, що на зимове утримання доріг, прибирання снігу, посипку піщано-соляною сумішшю, дрібний ремонт у цілому передбачено 252 мільйони гривень, з них на дороги державного значення спрямують 160 мільйонів, а на місцеві автошляхи – 92 мільйони.