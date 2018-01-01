У селі на Волині горіла дерев’яна будівля
Сьогодні, 10:29
У селі Стара Гута Старовижівського району вчора, 9 січня о 03:24 трапилась пожежа: горіла дерев’яна господарська будівля.
Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
А у селі Мощена Ковельського району зайнявся вогнем дерев’яний навіс. О 14:30 вогонь загасили співробітники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
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Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
А у селі Мощена Ковельського району зайнявся вогнем дерев’яний навіс. О 14:30 вогонь загасили співробітники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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