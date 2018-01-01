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У селі на Волині горіла дерев’яна будівля

У селі на Волині горіла дерев’яна будівля
У селі Стара Гута Старовижівського району вчора, 9 січня о 03:24 трапилась пожежа: горіла дерев’яна господарська будівля.

Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.

А у селі Мощена Ковельського району зайнявся вогнем дерев’яний навіс. О 14:30 вогонь загасили співробітники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Ковель.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.


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Теги: пожежа
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