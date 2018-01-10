У волинянина вкрали антикварний золотий годинник
Сьогодні, 12:19
У 71-річного волинянина поцупили золоті запонки та годинник.
Із заявою до правоохоронців чоловік звернувся 9 січня, – пише Володимир медіа.
Так, мешканець села П’ятидні Володимир-Волинського району розповів, що невідомий викрав у нього з будинку золотий годинник «Політ» та золоті запонки. Увесь цей зниклий золотий арсенал потерпілий оцінив у 25 тисяч гривень.
Триває перевірка.
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Із заявою до правоохоронців чоловік звернувся 9 січня, – пише Володимир медіа.
Так, мешканець села П’ятидні Володимир-Волинського району розповів, що невідомий викрав у нього з будинку золотий годинник «Політ» та золоті запонки. Увесь цей зниклий золотий арсенал потерпілий оцінив у 25 тисяч гривень.
Триває перевірка.
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