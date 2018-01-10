У волинянина вкрали антикварний золотий годинник





Із заявою до правоохоронців чоловік звернувся 9 січня, – пише



Так, мешканець села П’ятидні Володимир-Волинського району розповів, що невідомий викрав у нього з будинку золотий годинник «Політ» та золоті запонки. Увесь цей зниклий золотий арсенал потерпілий оцінив у 25 тисяч гривень.



Триває перевірка.

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