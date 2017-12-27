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Маленька волинянка потребує пересадки нирки

Маленька волинянка потребує пересадки нирки
На пересадку нирки маленькій горохівчанці потрібно 60 тисяч євро. Провести операцію з пересадки нирки погодилася білоруська клініка.

Проте вартість операції непідйомна для горохівської родини, - пише Район. Горохів.

Найстрашніший період життя сім'ї Зелінських почався у червні 2017 року. Десятирічна Оля Зелінська, яка раніше була веселою і спритною дівчинкою, враз стала втомленою і неприродно блідою. Лікарі діагностували важку форму анемії.

В липні у крові дитини почали підніматися рівень креатиніну та сечі, ШОЕ було вже 60. В Києві дівчинка опинилася в кінці серпня, де стало ясно, що необхідна пересадка нирки.

З жовтня стан дівчинки оцінюють як важкий, вона постійно проходить курси діалізу, без якого не може жити.

Тому сім'я звертається до всіх небайдужих допомогти Олі продовжувати жити.

Реквізити для допомоги:

Картка «Приватбанк» 5168742709253664 (мама Зілінська Олеся Василівна).


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Теги: діти, благодійність
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