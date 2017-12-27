Маленька волинянка потребує пересадки нирки





Проте вартість операції непідйомна для горохівської родини, - пише



Найстрашніший період життя сім'ї Зелінських почався у червні 2017 року. Десятирічна Оля Зелінська, яка раніше була веселою і спритною дівчинкою, враз стала втомленою і неприродно блідою. Лікарі діагностували важку форму анемії.



В липні у крові дитини почали підніматися рівень креатиніну та сечі, ШОЕ було вже 60. В Києві дівчинка опинилася в кінці серпня, де стало ясно, що необхідна пересадка нирки.



З жовтня стан дівчинки оцінюють як важкий, вона постійно проходить курси діалізу, без якого не може жити.



Тому сім'я звертається до всіх небайдужих допомогти Олі продовжувати жити.



Реквізити для допомоги:



Картка «Приватбанк» 5168742709253664 (мама Зілінська Олеся Василівна).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На пересадку нирки маленькій горохівчанці потрібно 60 тисяч євро. Провести операцію з пересадки нирки погодилася білоруська клініка.Проте вартість операції непідйомна для горохівської родини, - пише Район. Горохів Найстрашніший період життя сім'ї Зелінських почався у червні 2017 року. Десятирічна, яка раніше була веселою і спритною дівчинкою, враз стала втомленою і неприродно блідою. Лікарі діагностували важку форму анемії.В липні у крові дитини почали підніматися рівень креатиніну та сечі, ШОЕ було вже 60. В Києві дівчинка опинилася в кінці серпня, де стало ясно, що необхідна пересадка нирки.З жовтня стан дівчинки оцінюють як важкий, вона постійно проходить курси діалізу, без якого не може жити.Тому сім'я звертається до всіх небайдужих допомогти Олі продовжувати жити.Реквізити для допомоги:Картка «Приватбанк» 5168742709253664 (мама Зілінська Олеся Василівна).

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