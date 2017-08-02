До луцького «політеху» з’їхалися студенти із багатьох куточків України
12 січень, 21:50
На Волині проходять керівні збори громадської організації «Українська асоціація студентів».
Проце повідомила Олександра Містюк з інформаційного відділу Луцького національного технічного університету.
Збори правління щомісячно відбуваються в одній з областей України. Тож, цього місяця студенти Луцького національного університету приймають колег.
Зокрема на «гостини» прибули 13 учасників з різних куточків країни: Івано-Франківська, Харкова, Тернополя, Кривого-Рогу, Черкас, Києва, Білої Церкви та Рівного.
Метою зборів правління, за словами членів організації, є вирішення внутрішніх проблем асоціації та, безумовно, обмін досвідом.
Керівник відокремленого підрозділу ГО «УАС» у Волинській області Олександр Канагеєв розповів, що засідання керівного складу на території Волині відбувається вперше: «Ми, студенти Луцького НТУ, раді вітати наших колег з інших областей, впевнений, що знайдемо спільну мову та продовжимо співпрацю надалі».
Ректор ЛНТУ Петро Савчук не оминув увагою захід та завітав до студентів на збори: «Я вважаю, що університет – не для ректора, не для викладачів, професорів, а для студентів. Тобто наше кредо: виш – для студента. Ми завжди намагаємося підтримати молодь у їхніх ініціативах, розвитку. Так має бути у всій країні. Адже студентство – це молодь, креатив, рух вперед, це майбутнє України».
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Проце повідомила Олександра Містюк з інформаційного відділу Луцького національного технічного університету.
Збори правління щомісячно відбуваються в одній з областей України. Тож, цього місяця студенти Луцького національного університету приймають колег.
Зокрема на «гостини» прибули 13 учасників з різних куточків країни: Івано-Франківська, Харкова, Тернополя, Кривого-Рогу, Черкас, Києва, Білої Церкви та Рівного.
Метою зборів правління, за словами членів організації, є вирішення внутрішніх проблем асоціації та, безумовно, обмін досвідом.
Керівник відокремленого підрозділу ГО «УАС» у Волинській області Олександр Канагеєв розповів, що засідання керівного складу на території Волині відбувається вперше: «Ми, студенти Луцького НТУ, раді вітати наших колег з інших областей, впевнений, що знайдемо спільну мову та продовжимо співпрацю надалі».
Ректор ЛНТУ Петро Савчук не оминув увагою захід та завітав до студентів на збори: «Я вважаю, що університет – не для ректора, не для викладачів, професорів, а для студентів. Тобто наше кредо: виш – для студента. Ми завжди намагаємося підтримати молодь у їхніх ініціативах, розвитку. Так має бути у всій країні. Адже студентство – це молодь, креатив, рух вперед, це майбутнє України».
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