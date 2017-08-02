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До луцького «політеху» з’їхалися студенти із багатьох куточків України

До луцького «політеху» з’їхалися студенти із багатьох куточків України
На Волині проходять керівні збори громадської організації «Українська асоціація студентів».

Проце повідомила Олександра Містюк з інформаційного відділу Луцького національного технічного університету.

Збори правління щомісячно відбуваються в одній з областей України. Тож, цього місяця студенти Луцького національного університету приймають колег.

Зокрема на «гостини» прибули 13 учасників з різних куточків країни: Івано-Франківська, Харкова, Тернополя, Кривого-Рогу, Черкас, Києва, Білої Церкви та Рівного.

Метою зборів правління, за словами членів організації, є вирішення внутрішніх проблем асоціації та, безумовно, обмін досвідом.

Керівник відокремленого підрозділу ГО «УАС» у Волинській області Олександр Канагеєв розповів, що засідання керівного складу на території Волині відбувається вперше: «Ми, студенти Луцького НТУ, раді вітати наших колег з інших областей, впевнений, що знайдемо спільну мову та продовжимо співпрацю надалі».

Ректор ЛНТУ Петро Савчук не оминув увагою захід та завітав до студентів на збори: «Я вважаю, що університет – не для ректора, не для викладачів, професорів, а для студентів. Тобто наше кредо: виш – для студента. Ми завжди намагаємося підтримати молодь у їхніх ініціативах, розвитку. Так має бути у всій країні. Адже студентство – це молодь, креатив, рух вперед, це майбутнє України».

До луцького «політеху» з’їхалися студенти із багатьох куточків України
До луцького «політеху» з’їхалися студенти із багатьох куточків України
До луцького «політеху» з’їхалися студенти із багатьох куточків України
До луцького «політеху» з’їхалися студенти із багатьох куточків України
До луцького «політеху» з’їхалися студенти із багатьох куточків України

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Теги: студенти, Луцьк
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