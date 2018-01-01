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Опублікували історичні фото зимового Луцька

Опублікували історичні фото зимового Луцька
Фотограф Віктор Чухрай виклав у мережу світлини зимового Луцька 1980-го року.

Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На фото – центральна площа міста, замок, а також вигляд на центральний парк.

«У переддень старого Нового року публікую точно старий Новий рік з 1980 року. Сніг, зазвичай, тоді був присутній автоматично, а от дерева, новорічна ялинка і деталі міста комусь нагадають інші часи і інше місто – значно скромніше, простіше, не було й помині такої ілюмінації, зі значно меншою кількістю транспорту...» – коментує Чухрай світлини.
Опублікували історичні фото зимового Луцька

«В контексті старого Нового року органічно будуть виглядати фрагменти зимового фонтану, які завершували теперішню площу перед головним корпусом університету. (На жаль знищені на початку 90-х) До речі ще одна новорічна ялинка стояла перед входом у парк, її видно, якщо уважно придивитись до другого фото», – йдеться в описі.
Опублікували історичні фото зимового Луцька
Опублікували історичні фото зимового Луцька

«В ті далекі часи, ми теж не обходились без замку Любарта, він виглядав дещо інакше, камерніше і загадковіше, а взагалі там був яблуневий сад, який у травні паморочив нам десятикласникам голови так, що змушував нас іноді тікати з уроків у 3-й школі, щоб пережити ці неймовірні травневі миті у тиші мурів і величі веж древньої святині Луцька. Там навіть не було брами і зрозуміло ні екскурсій ні людей, а про гроші за вхід ніхто й не знав і не думав, що таке може бути...)))» – розповідає Чухрай.
Опублікували історичні фото зимового Луцька

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Теги: фото
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