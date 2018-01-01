Опублікували історичні фото зимового Луцька

Фотографвиклав у мережу світлини зимового Луцька 1980-го року.Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.На фото – центральна площа міста, замок, а також вигляд на центральний парк.«У переддень старого Нового року публікую точно старий Новий рік з 1980 року. Сніг, зазвичай, тоді був присутній автоматично, а от дерева, новорічна ялинка і деталі міста комусь нагадають інші часи і інше місто – значно скромніше, простіше, не було й помині такої ілюмінації, зі значно меншою кількістю транспорту...» – коментує Чухрай світлини.«В контексті старого Нового року органічно будуть виглядати фрагменти зимового фонтану, які завершували теперішню площу перед головним корпусом університету. (На жаль знищені на початку 90-х) До речі ще одна новорічна ялинка стояла перед входом у парк, її видно, якщо уважно придивитись до другого фото», – йдеться в описі.«В ті далекі часи, ми теж не обходились без замку Любарта, він виглядав дещо інакше, камерніше і загадковіше, а взагалі там був яблуневий сад, який у травні паморочив нам десятикласникам голови так, що змушував нас іноді тікати з уроків у 3-й школі, щоб пережити ці неймовірні травневі миті у тиші мурів і величі веж древньої святині Луцька. Там навіть не було брами і зрозуміло ні екскурсій ні людей, а про гроші за вхід ніхто й не знав і не думав, що таке може бути...)))» – розповідає Чухрай.