На Волині жінка намагалася накласти на себе руки

У Ратному 24-річна місцева жителька після сварки із співмешканцем намагалася вкоротити собі віку.Поліцейські прибули на місце пригоди за лічені хвилини після того як про небезпеку повідомили рідні. Вони швидко відчинили двері до ванної кімнати й медики змогли своєчасно надати невідкладну допомогу жінці, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Пригода сталася вчора, 13 січня, близько 17 години. Про загрозу життю жінки службу екстреного виклику поліції. Виявилося, що волинянка після сварки із співмешканцем зачинилася у ванній кімнаті й вчинила спробу самогубства. Поліцейські швидко відчинили двері й медики змогли своєчасно надати невідкладну допомогу постраждалій. Постраждалу госпітализували в реанімацію місцевої райлікарні.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 120 Кримінального кодексу України. Йдеться про доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.