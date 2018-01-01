На Волині правоохоронці прийшли до дітей із подарунками





Поліцейські привітали дітей із новорічно-різдвяними святами, а також провели профілактичні бесіди, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.



«Розповіли учням про основні правила безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, поводження з піротехнікою. Нагадали також і про негативний вплив на організм різноманітних шкідливих звичок», – пояснює інспектор ювенальної превенції Ковельського відділу поліції Ірина Мельник.



Поліцейські звернули увагу вихованців закладу на важливість дотримання правил дорожнього руху, зокрема, роз’яснили права та обов’язки пішоходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські правоохоронці відвідали вихованців місцевого Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.Поліцейські привітали дітей із новорічно-різдвяними святами, а також провели профілактичні бесіди, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.«Розповіли учням про основні правила безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, поводження з піротехнікою. Нагадали також і про негативний вплив на організм різноманітних шкідливих звичок», – пояснює інспектор ювенальної превенції Ковельського відділу поліціїПоліцейські звернули увагу вихованців закладу на важливість дотримання правил дорожнього руху, зокрема, роз’яснили права та обов’язки пішоходів.

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