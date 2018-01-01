На Волині правоохоронці прийшли до дітей із подарунками
15 січень, 21:09
Ковельські правоохоронці відвідали вихованців місцевого Волинського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
Поліцейські привітали дітей із новорічно-різдвяними святами, а також провели профілактичні бесіди, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
«Розповіли учням про основні правила безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, поводження з піротехнікою. Нагадали також і про негативний вплив на організм різноманітних шкідливих звичок», – пояснює інспектор ювенальної превенції Ковельського відділу поліції Ірина Мельник.
Поліцейські звернули увагу вихованців закладу на важливість дотримання правил дорожнього руху, зокрема, роз’яснили права та обов’язки пішоходів.
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Поліцейські привітали дітей із новорічно-різдвяними святами, а також провели профілактичні бесіди, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
«Розповіли учням про основні правила безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, поводження з піротехнікою. Нагадали також і про негативний вплив на організм різноманітних шкідливих звичок», – пояснює інспектор ювенальної превенції Ковельського відділу поліції Ірина Мельник.
Поліцейські звернули увагу вихованців закладу на важливість дотримання правил дорожнього руху, зокрема, роз’яснили права та обов’язки пішоходів.
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