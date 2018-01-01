Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 16 січня
15 січень, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
В Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі висока ймовірність снігу за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько -9…-8 градусів, удень – -5…-3. Вітер східний, південно-східний і південний, 2-7 м/с.
До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
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В Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі висока ймовірність снігу за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько -9…-8 градусів, удень – -5…-3. Вітер східний, південно-східний і південний, 2-7 м/с.
До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
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