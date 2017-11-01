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В Україні збільшили грошову допомогу переселенцям

В Україні збільшили грошову допомогу переселенцям
Кабмін України змінив порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду, - повідомляє Укрінформ.

"Це вже другий документ, який передбачає збільшення таких виплат в рамках бюджетних асигнувань", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, нині підвищується розмір грошової допомоги тим, хто отримує пенсії, сім'ям, у складі яких є діти. "На кожну дитину - з понад 800 до 1000 грн на місяць. Крім того, для сімей усіх без винятку передбачено збільшення грошової допомоги з 2400 до 3000 грн на місяць, і 5000 грн - для багатодітних родин", - сказав Рева.

За його словами, уряд нині готує пропозиції щодо спрощення порядку призначення субсидії для переселенців.

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Теги: допомога, переселенці
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