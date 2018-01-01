вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку учасник аварії кричав поліцейському: «Ти мій раб», - очевидець

У Луцьку учасник аварії кричав поліцейському: «Ти мій раб», - очевидець
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися два автомобілі. Один з учасників аварії кричав до поліцейського, що той "його раб".

Це трапилося 17 січня, - повідомив у Facebook Вадим Слива.

Місце події - вулиця Єршова. Відомо, що зіткнулися два легковики Audi та Volkswagen на єврономерах. Перший транспортний засіб врізався в другий, який був припаркований на узбіччі. У машин - значні пошкодження.

Очевидець переповідає, що один з учасників аварії кричав до патрульного: "Я тобі зарплату плачу, ти мій раб".

Також на аварію виїжджав екіпаж рятувальників, оскільки на одному з авто встановлене газове обладнання.

У Луцьку учасник аварії кричав поліцейському: «Ти мій раб», - очевидець
У Луцьку учасник аварії кричав поліцейському: «Ти мій раб», - очевидець

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Незаконне звільнення Вусенко: Луцька міськрада програла черговий суд
Об'єднання Луцька з селами: владі міста поставили «двійку»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Львові чадним газом отруїлось 5 дітей-спортсменів
Сьогодні, 17:41
Поблизу Луцька легковик злетів у кювет
Сьогодні, 17:17
У Луцьку учасник аварії кричав поліцейському: «Ти мій раб», - очевидець
Сьогодні, 17:05
У Луцьку водіїв просять не ставити автівки на дорозі
Сьогодні, 17:05
У Ковелі мітингували колишні силовики
Сьогодні, 16:53
Схожі новини
У Луцьку - вечірня аварія У Луцьку - вечірня аварія
Сьогодні, 18:17
Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО Біля Луцька - смертельна аварія. ФОТО
11 січень, 20:40
Знайшли водія, який втік з місця аварії під Луцьком Знайшли водія, який втік з місця аварії під Луцьком
10 січень, 08:32
У Луцьку на Соборності авто збило пенсіонерку У Луцьку на Соборності авто збило пенсіонерку
09 січень, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вогні різдвяного Луцька. ФОТО
16 січень, 08:06
 4
«Волинь Велика»: новий відеопроект краєзнавця з Луцька
16 січень, 19:34
 3
«ІнспекторGym». «Драйв»: холод та несправний зливний бак
16 січень, 13:45
 2
Маніпуляції «УКРОПу» з ціною проїзду в Луцьку: Поліщук натякав на 3 гривні, а Недопад очікує 5
Сьогодні, 16:37
 1
11 незручних запитань міському голові Ковеля Олегу Кіндеру
Сьогодні, 15:34
 1
Медіа
відео
1/8