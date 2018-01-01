У Луцьку учасник аварії кричав поліцейському: «Ти мій раб», - очевидець
Сьогодні, 17:05
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися два автомобілі. Один з учасників аварії кричав до поліцейського, що той "його раб".
Це трапилося 17 січня, - повідомив у Facebook Вадим Слива.
Місце події - вулиця Єршова. Відомо, що зіткнулися два легковики Audi та Volkswagen на єврономерах. Перший транспортний засіб врізався в другий, який був припаркований на узбіччі. У машин - значні пошкодження.
Очевидець переповідає, що один з учасників аварії кричав до патрульного: "Я тобі зарплату плачу, ти мій раб".
Також на аварію виїжджав екіпаж рятувальників, оскільки на одному з авто встановлене газове обладнання.
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Це трапилося 17 січня, - повідомив у Facebook Вадим Слива.
Місце події - вулиця Єршова. Відомо, що зіткнулися два легковики Audi та Volkswagen на єврономерах. Перший транспортний засіб врізався в другий, який був припаркований на узбіччі. У машин - значні пошкодження.
Очевидець переповідає, що один з учасників аварії кричав до патрульного: "Я тобі зарплату плачу, ти мій раб".
Також на аварію виїжджав екіпаж рятувальників, оскільки на одному з авто встановлене газове обладнання.
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