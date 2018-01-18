Одесу після снігопаду «накрила» злива: авто пливуть вулицями. ФОТО
Сьогодні, 15:54
В Одесі поліція перекриває вулицю Приморську через сильне затоплення. Причиною стала сильна злива.
Дорогу перекривають у зв’язку з рясними опадами – дощ повністю затопив проїжджу частину вулиці Приморській, зливова каналізація не справляється з такою кількістю води, – пишуть Факти ICTV.
Так, патрульні перекрили вулицю від Газового провулка до Військового спуску, повідомляє патрульна поліція міста.
У прес-службі мерії повідомили, що комунальники намагаються розчистити каналізацію по всьому місту.
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Дорогу перекривають у зв’язку з рясними опадами – дощ повністю затопив проїжджу частину вулиці Приморській, зливова каналізація не справляється з такою кількістю води, – пишуть Факти ICTV.
Так, патрульні перекрили вулицю від Газового провулка до Військового спуску, повідомляє патрульна поліція міста.
У прес-службі мерії повідомили, що комунальники намагаються розчистити каналізацію по всьому місту.
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