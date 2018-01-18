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Одесу після снігопаду «накрила» злива: авто пливуть вулицями. ФОТО

Одесу після снігопаду «накрила» злива: авто пливуть вулицями. ФОТО
В Одесі поліція перекриває вулицю Приморську через сильне затоплення. Причиною стала сильна злива.

Дорогу перекривають у зв’язку з рясними опадами – дощ повністю затопив проїжджу частину вулиці Приморській, зливова каналізація не справляється з такою кількістю води, – пишуть Факти ICTV.

Так, патрульні перекрили вулицю від Газового провулка до Військового спуску, повідомляє патрульна поліція міста.

У прес-службі мерії повідомили, що комунальники намагаються розчистити каналізацію по всьому місту.

Одесу після снігопаду «накрила» злива: авто пливуть вулицями. ФОТО
Одесу після снігопаду «накрила» злива: авто пливуть вулицями. ФОТО
Одесу після снігопаду «накрила» злива: авто пливуть вулицями. ФОТО
Одесу після снігопаду «накрила» злива: авто пливуть вулицями. ФОТО

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Теги: негода
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