Одесу після снігопаду «накрила» злива: авто пливуть вулицями. ФОТО





Дорогу перекривають у зв’язку з рясними опадами – дощ повністю затопив проїжджу частину вулиці Приморській, зливова каналізація не справляється з такою кількістю води, – пишуть



Так, патрульні перекрили вулицю від Газового провулка до Військового спуску, повідомляє патрульна поліція міста.



У прес-службі мерії повідомили, що комунальники намагаються розчистити каналізацію по всьому місту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі поліція перекриває вулицю Приморську через сильне затоплення. Причиною стала сильна злива.Дорогу перекривають у зв’язку з рясними опадами – дощ повністю затопив проїжджу частину вулиці Приморській, зливова каналізація не справляється з такою кількістю води, – пишуть Факти ICTV Так, патрульні перекрили вулицю від Газового провулка до Військового спуску, повідомляє патрульна поліція міста.У прес-службі мерії повідомили, що комунальники намагаються розчистити каналізацію по всьому місту.

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