В Одесі після перестрілки затримали двох чоловіків





Про це повідомляє



«Вони доставлені до Приморського відділу поліції для проведення слідчих дій», - розповіли у поліції.



Крім того, правоохоронці виявили вогнепальну зброю.



«На місці події поліцейські виявили вогнепальну перероблену атипічну зброю, а також мініцех по її виготовленню. Крім цього, у сумці, яка знаходилася на тілі загиблого стрілка, виявлено чотири осколкові гранати», - зазначили у поліції.



Наразі роботу по розкриттю цих злочинів продовжує посилена слідчо-оперативна група. У помешканні загиблого стрілка та у катакомбах поліція проводить фільтраційні заходи.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 та 348 Кримінального кодексу України.



Як відомо, 19 січня близько 15:30 поліцейський патруль виїхав на виклик. Правоохоронці дізналися, що у приміщенні на вулиці Новосельського в Одесі перебуває особа, яку розшукували за правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганські дії з застосуванням вогнепальної зброї).



Прибувши на місце, поліцейські з'ясували, що зловмисник влаштував перестрілку. Він поранив трьох поліцейських, водія таксі та застрелив свого спільника, з яким у нього, за версією поліції, був конфлікт. Під час перестрілки поліцейські застрелили злочинця.



Пізніше у лікарні в реанімації помер один із поранених поліцейських.



У мережі вже з'явилося відео перестрілки в Одесі.



За попередніми даними, чоловік, що поранив трьох поліцейських в Одесі, ймовірно був відомим одеським діячем проросійського спрямування Валентином Дорошенком.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час штурму приміщення в Одесі, де ховався зловмисник, поліцейські виявили ще двох раніше засуджених чоловіків.Про це повідомляє Українська правда «Вони доставлені до Приморського відділу поліції для проведення слідчих дій», - розповіли у поліції.Крім того, правоохоронці виявили вогнепальну зброю.«На місці події поліцейські виявили вогнепальну перероблену атипічну зброю, а також мініцех по її виготовленню. Крім цього, у сумці, яка знаходилася на тілі загиблого стрілка, виявлено чотири осколкові гранати», - зазначили у поліції.Наразі роботу по розкриттю цих злочинів продовжує посилена слідчо-оперативна група. У помешканні загиблого стрілка та у катакомбах поліція проводить фільтраційні заходи.За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 та 348 Кримінального кодексу України., 19 січня близько 15:30 поліцейський патруль виїхав на виклик. Правоохоронці дізналися, що у приміщенні на вулиці Новосельського в Одесі перебуває особа, яку розшукували за правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганські дії з застосуванням вогнепальної зброї).Прибувши на місце, поліцейські з'ясували, що зловмисник влаштував перестрілку. Він поранив трьох поліцейських, водія таксі та застрелив свого спільника, з яким у нього, за версією поліції, був конфлікт. Під час перестрілки поліцейські застрелили злочинця.Пізніше у лікарні в реанімації помер один із поранених поліцейських.У мережі вже з'явилося відео перестрілки в Одесі.За попередніми даними, чоловік, що поранив трьох поліцейських в Одесі, ймовірно був відомим одеським діячем проросійського спрямування Валентином Дорошенком.

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