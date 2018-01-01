Відстріл вовків на Волині: вбили двох тварин
20 січень, 23:08
Під час патрулювання лісових масивів Шацького національного парку знайшли нічні сліди вовка, трохи притрушені снігом.
Про те, що сюди навідуються хижаки, відомо давно. Їхні сліди знаходили не раз, та й кількість косуль зменшується протягом зимових місяців, - повідомили в адміністрації Шацького національного природного парку.
Отже, після детального обстеження території швидко виявили, що вовк знаходиться в кварталі 27 відділі 29 Мельниківського лісництва. Не зволікаючи служба охорони парку провела відстріл, в результаті якого було добуто два вовки, самка двох років і самець трьох років.
Завдяки цьому в угіддях вдасться зберегти поголів’я диких свиней, козуль, зайців, бобрів та інших видів. Адже добова норма харчування одного дорослого сіроманця – 5-6 кг, річна – 1,5-2 тонн м’яса. Вовки зайшли сюди із сусідньої Білорусі, їх приманила велика кількість дичини.
"Небезпека від цих хижаків надто велика, щоб легковажно ставитися до їх появи у наших лісах. Тому, силами лісової охорони, буде продовжуватися контроль за розповсюдженням хижаків на території Шацького національного природного парку", - кажуть в адміністрації парку.
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Про те, що сюди навідуються хижаки, відомо давно. Їхні сліди знаходили не раз, та й кількість косуль зменшується протягом зимових місяців, - повідомили в адміністрації Шацького національного природного парку.
Отже, після детального обстеження території швидко виявили, що вовк знаходиться в кварталі 27 відділі 29 Мельниківського лісництва. Не зволікаючи служба охорони парку провела відстріл, в результаті якого було добуто два вовки, самка двох років і самець трьох років.
Завдяки цьому в угіддях вдасться зберегти поголів’я диких свиней, козуль, зайців, бобрів та інших видів. Адже добова норма харчування одного дорослого сіроманця – 5-6 кг, річна – 1,5-2 тонн м’яса. Вовки зайшли сюди із сусідньої Білорусі, їх приманила велика кількість дичини.
"Небезпека від цих хижаків надто велика, щоб легковажно ставитися до їх появи у наших лісах. Тому, силами лісової охорони, буде продовжуватися контроль за розповсюдженням хижаків на території Шацького національного природного парку", - кажуть в адміністрації парку.
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