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Відстріл вовків на Волині: вбили двох тварин

Відстріл вовків на Волині: вбили двох тварин
Під час патрулювання лісових масивів Шацького національного парку знайшли нічні сліди вовка, трохи притрушені снігом.

Про те, що сюди навідуються хижаки, відомо давно. Їхні сліди знаходили не раз, та й кількість косуль зменшується протягом зимових місяців, - повідомили в адміністрації Шацького національного природного парку.

Отже, після детального обстеження території швидко виявили, що вовк знаходиться в кварталі 27 відділі 29 Мельниківського лісництва. Не зволікаючи служба охорони парку провела відстріл, в результаті якого було добуто два вовки, самка двох років і самець трьох років.

Завдяки цьому в угіддях вдасться зберегти поголів’я диких свиней, козуль, зайців, бобрів та інших видів. Адже добова норма харчування одного дорослого сіроманця – 5-6 кг, річна – 1,5-2 тонн м’яса. Вовки зайшли сюди із сусідньої Білорусі, їх приманила велика кількість дичини.

"Небезпека від цих хижаків надто велика, щоб легковажно ставитися до їх появи у наших лісах. Тому, силами лісової охорони, буде продовжуватися контроль за розповсюдженням хижаків на території Шацького національного природного парку", - кажуть в адміністрації парку.

Відстріл вовків на Волині: вбили двох тварин
Відстріл вовків на Волині: вбили двох тварин

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Теги: вовк, вбивство
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