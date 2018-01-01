Урочистий концерт, нагороди: як відзначали День Соборності у Володимирі
Сьогодні, 17:13
У Володимирі-Волинському 22-го січня в культурно-мистецькому центрі пройшли урочисті заходи з нагоди Дня Соборності.
На урочистості науковий співробітник Володимир-Волинського історичного музею Богдан Янович розповів про історію минулих часів. З вітальними словами виступив міський голова Петро Саганюк, - пише Буг.
Також з нагоди мер вручив нагороду жительці міста Наталії Тимчук: указом президента України Петра Порошенка їй присвоєно почесне звання “мати-героїня”.
Святкову концертну програму подарували глядачам місцеві творчі колективи.
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На урочистості науковий співробітник Володимир-Волинського історичного музею Богдан Янович розповів про історію минулих часів. З вітальними словами виступив міський голова Петро Саганюк, - пише Буг.
Також з нагоди мер вручив нагороду жительці міста Наталії Тимчук: указом президента України Петра Порошенка їй присвоєно почесне звання “мати-героїня”.
Святкову концертну програму подарували глядачам місцеві творчі колективи.
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