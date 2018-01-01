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Урочистий концерт, нагороди: як відзначали День Соборності у Володимирі

Урочистий концерт, нагороди: як відзначали День Соборності у Володимирі
У Володимирі-Волинському 22-го січня в культурно-мистецькому центрі пройшли урочисті заходи з нагоди Дня Соборності.

На урочистості науковий співробітник Володимир-Волинського історичного музею Богдан Янович розповів про історію минулих часів. З вітальними словами виступив міський голова Петро Саганюк, - пише Буг.

Також з нагоди мер вручив нагороду жительці міста Наталії Тимчук: указом президента України Петра Порошенка їй присвоєно почесне звання “мати-героїня”.

Святкову концертну програму подарували глядачам місцеві творчі колективи.
Урочистий концерт, нагороди: як відзначали День Соборності у Володимирі
Урочистий концерт, нагороди: як відзначали День Соборності у Володимирі
Урочистий концерт, нагороди: як відзначали День Соборності у Володимирі
Урочистий концерт, нагороди: як відзначали День Соборності у Володимирі
Урочистий концерт, нагороди: як відзначали День Соборності у Володимирі

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Теги: День Соборності, Володимир
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