На Харківщині від чадного газу загинуло молоде подружжя
Сьогодні, 17:26
У Чугуєві від отруєння чадним газом загинуло двоє людей – 36-річний чоловік і 29-річна жінка.
За даними відділу комунікації Нацполіції Харківської області, пара включила газову колонку, яка була в несправному стані, - пише Сьогодні.
"Водонагрівач був встановлений з порушеннями, без витяжки", – встановили працівники поліції.
Тіла загиблих виявили в будинку через деякий час.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок". Зараз проводиться перевірка всіх обставин події.
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За даними відділу комунікації Нацполіції Харківської області, пара включила газову колонку, яка була в несправному стані, - пише Сьогодні.
"Водонагрівач був встановлений з порушеннями, без витяжки", – встановили працівники поліції.
Тіла загиблих виявили в будинку через деякий час.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок". Зараз проводиться перевірка всіх обставин події.
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