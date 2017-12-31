На Харківщині від чадного газу загинуло молоде подружжя





За даними відділу комунікації Нацполіції Харківської області, пара включила газову колонку, яка була в несправному стані, - пише



"Водонагрівач був встановлений з порушеннями, без витяжки", – встановили працівники поліції.



Тіла загиблих виявили в будинку через деякий час.



Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок". Зараз проводиться перевірка всіх обставин події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чугуєві від отруєння чадним газом загинуло двоє людей – 36-річний чоловік і 29-річна жінка.За даними відділу комунікації Нацполіції Харківської області, пара включила газову колонку, яка була в несправному стані, - пише Сьогодні "Водонагрівач був встановлений з порушеннями, без витяжки", – встановили працівники поліції.Тіла загиблих виявили в будинку через деякий час.Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок". Зараз проводиться перевірка всіх обставин події.

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