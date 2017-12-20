вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З’явилося відео аварії за участю швидкої на Волині

З’явилося відео аварії за участю швидкої на Волині
У мережі опублікували відео із реєстратора, встановленого в автомобілі екстреної медичної допомоги (ЕМД), за участю якого сталася ДТП на Волині.

Відео оприлюднили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

На виїзді з Ковеля легковик влетів у ліву сторону карети «швидкої» допомоги, який повертався з виклику. Від удару автомобіль ЕМД змінив траєкторію руху і вдарився у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Внаслідок ДТП постраждало троє осіб: водій і два фельдшери. Потерпілі доставлені до лікувального закладу.

«З’явилася інформація про спроби звинуватити у ДТП водія «швидкої», - пояснили медики, чому опублікували відео.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Олександр Товстенюк та смертельна ДТП на Рівненській: як винуватець став свідком
Настусю Абрамчук вперше за рік ставлять на ноги. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька спортсменка виборола «золото» і «срібло» на Кубку світу
22 січень, 22:39
На Волині бракує робітників
22 січень, 22:08
З’явилося відео аварії за участю швидкої на Волині
22 січень, 21:45
Ремонт на Соборності заблокував рух візочників
22 січень, 21:34
«Її прибрали 40 років тому»: рідкісне фото луцької ялинки
22 січень, 21:27
Схожі новини
Стали відомі подробиці жахливої аварії поблизу Луцька Стали відомі подробиці жахливої аварії поблизу Луцька
11 січень, 21:59
П’яний на «Жигулях» врізався у Fiat у Нововолинську П’яний на «Жигулях» врізався у Fiat у Нововолинську
11 січень, 21:51
На Волині автомобіль наїхав на юрбу людей: є постраждала На Волині автомобіль наїхав на юрбу людей: є постраждала
20 грудень, 2017, 21:22
З’явилися фото моторошної аварії поблизу Луцька З’явилися фото моторошної аварії поблизу Луцька
14 грудень, 2017, 01:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Після аеропорту мені нецікаві феєрверки», – волинський «кіборг» Віталій П’ясецький
22 січень, 11:40
 4
«Її прибрали 40 років тому»: рідкісне фото луцької ялинки
22 січень, 21:27
 1
Луцький «Буковель»: як малеча розважається в міському парку. ВІДЕО
22 січень, 14:30
 1
Волинські школярі влаштували «живий ланцюг»
Сьогодні, 06:54
 0
ПриватБанк відправив любителів авіаподорожей до Санта-Клауса*
Сьогодні, 06:02
 0
Медіа
відео
1/8