З’явилося відео аварії за участю швидкої на Волині

У мережі опублікували відео із реєстратора, встановленого в автомобілі екстреної медичної допомоги (ЕМД), за участю якогоВідео оприлюднили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.На виїзді з Ковеля легковик влетів у ліву сторону карети «швидкої» допомоги, який повертався з виклику. Від удару автомобіль ЕМД змінив траєкторію руху і вдарився у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Внаслідок ДТП постраждало троє осіб: водій і два фельдшери. Потерпілі доставлені до лікувального закладу.«З’явилася інформація про спроби звинуватити у ДТП водія «швидкої», - пояснили медики, чому опублікували відео.