З’явилося відео аварії за участю швидкої на Волині
22 січень, 21:45
У мережі опублікували відео із реєстратора, встановленого в автомобілі екстреної медичної допомоги (ЕМД), за участю якого сталася ДТП на Волині.
Відео оприлюднили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
На виїзді з Ковеля легковик влетів у ліву сторону карети «швидкої» допомоги, який повертався з виклику. Від удару автомобіль ЕМД змінив траєкторію руху і вдарився у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Внаслідок ДТП постраждало троє осіб: водій і два фельдшери. Потерпілі доставлені до лікувального закладу.
«З’явилася інформація про спроби звинуватити у ДТП водія «швидкої», - пояснили медики, чому опублікували відео.
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Відео оприлюднили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
На виїзді з Ковеля легковик влетів у ліву сторону карети «швидкої» допомоги, який повертався з виклику. Від удару автомобіль ЕМД змінив траєкторію руху і вдарився у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Внаслідок ДТП постраждало троє осіб: водій і два фельдшери. Потерпілі доставлені до лікувального закладу.
«З’явилася інформація про спроби звинуватити у ДТП водія «швидкої», - пояснили медики, чому опублікували відео.
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