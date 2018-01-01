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Нова сміттєсортувальна лінія в Луцьку має запрацювати в липні

Нова сміттєсортувальна лінія в Луцьку має запрацювати в липні
У першому півріччі на вулиці Трункіна, що в Луцьку, має бути змонтована сміттєсортувальна лінія. Тендер вже проведено, переможцем стала компанія з Львівської області.

Про це повідомляє Конкурент.

Змагалося дві компанії: «Хаммель-Україна» та ПрАТ «Барський машинобудівний завод». Нижчу ціну запропонувало підприємство «Хаммель-Україна». У міському бюджеті для будівництва сортувальної лінії заклали 6 мільйонів гривень. Внаслідок аукціону ціна зменшилася до 5 мільйонів 890 тисяч гривень, триває підготовка до підписання угоди. Лінію планують встановити на вулиці Трункіна (район Дубнівської), а опікуватиметься нею комунальне підприємство «Луцькспецкомунтранс».

«Ця лінія має бути змонтована у першому півріччі. На початок липня вона повинна запрацювати. Та лінія, яка є на полігоні – вона нікуди не дівається, залишається. Адже сміття на полігон надходить не лише з Луцька, а й з навколишніх сіл, в тому числі з Рожища та Торчина. Тож там буде сортуватися те, що приходить з навколишніх сіл. Те, що у Луцьку, має завозитися на нову лінію», - пояснив директор КП «Луцькспецкомунтранс» Валерій Кузьмич.

Він зазначає, що будучи нову лінію, вдасться економити на пальному. Якщо нині 12 сміттєвозів щодня кілька разів їздять на полігон у Брище (близько 15 кілометрів від Луцька), то до нової лінії вони долатимуть куди меншу відстань.

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Теги: сміття, Луцьк
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