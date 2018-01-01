На Стиру біля будинку скульптора знайшли острів зі сміття
Сьогодні, 02:16
У річці Стир в районі Старого міста нагромадився цілий «острівок» із сміття – пластикові пляшки, гілля.
Це все поблизу відомого у Луцьку туристичного місця – будинку скульптора Миколи Голованя, - пише «Волинь Online».
Начальник відділу екології Луцькради Анатолій Гламазда пояснив, що раніше цього не бачив, і то швидше за все «прибилось» зараз сміття. Навесні ситуацію вивчать: якщо сміття ще буде – то розчистять.
За словами Гламазди, чиновники планують біля будинку Голованя все розчистити та зробити там пристань – наразі працюють над проектом.
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Це все поблизу відомого у Луцьку туристичного місця – будинку скульптора Миколи Голованя, - пише «Волинь Online».
Начальник відділу екології Луцькради Анатолій Гламазда пояснив, що раніше цього не бачив, і то швидше за все «прибилось» зараз сміття. Навесні ситуацію вивчать: якщо сміття ще буде – то розчистять.
За словами Гламазди, чиновники планують біля будинку Голованя все розчистити та зробити там пристань – наразі працюють над проектом.
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