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На Стиру біля будинку скульптора знайшли острів зі сміття

На Стиру біля будинку скульптора знайшли острів зі сміття
У річці Стир в районі Старого міста нагромадився цілий «острівок» із сміття – пластикові пляшки, гілля.

Це все поблизу відомого у Луцьку туристичного місця – будинку скульптора Миколи Голованя, - пише «Волинь Online».

Начальник відділу екології Луцькради Анатолій Гламазда пояснив, що раніше цього не бачив, і то швидше за все «прибилось» зараз сміття. Навесні ситуацію вивчать: якщо сміття ще буде – то розчистять.

За словами Гламазди, чиновники планують біля будинку Голованя все розчистити та зробити там пристань – наразі працюють над проектом.


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Теги: сміття, Луцьк
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