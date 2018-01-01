На Стиру біля будинку скульптора знайшли острів зі сміття





Це все поблизу відомого у Луцьку туристичного місця – будинку скульптора Миколи Голованя, - пише «



Начальник відділу екології Луцькради Анатолій Гламазда пояснив, що раніше цього не бачив, і то швидше за все «прибилось» зараз сміття. Навесні ситуацію вивчать: якщо сміття ще буде – то розчистять.



За словами Гламазди, чиновники планують біля будинку Голованя все розчистити та зробити там пристань – наразі працюють над проектом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У річці Стир в районі Старого міста нагромадився цілий «острівок» із сміття – пластикові пляшки, гілля.Це все поблизу відомого у Луцьку туристичного місця – будинку скульптора, - пише « Волинь Online ».Начальник відділу екології Луцькрадипояснив, що раніше цього не бачив, і то швидше за все «прибилось» зараз сміття. Навесні ситуацію вивчать: якщо сміття ще буде – то розчистять.За словами Гламазди, чиновники планують біля будинку Голованя все розчистити та зробити там пристань – наразі працюють над проектом.

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