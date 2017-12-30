У Луцьку хлопець побив дівчину, коли затримувала поліція – плакав. ФОТО. ВІДЕО





Інцидент трапився у середу, 24 січня, о 12:20, – пише



За словами очевидців, дівчина викликала поліцію, бо хлопець її бив. Коли поліцейські прибули на місце виклику, нападник голосно кричав і хотів втекти. На заклики поліції зупинитися він не реагував.



Правоохоронці декілька разів спробували його затримати, хапаючи за руку. Врешті хлопця піймали і скрутили. Коли хлопець зрозумів, що йому не вдасться втекти, він почав плакати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Бенделіані хлопець побив дівчину. Він намагався втекти, але поліцейські його спіймали.Інцидент трапився у середу, 24 січня, о 12:20, – пише Волинь24 За словами очевидців, дівчина викликала поліцію, бо хлопець її бив. Коли поліцейські прибули на місце виклику, нападник голосно кричав і хотів втекти. На заклики поліції зупинитися він не реагував.Правоохоронці декілька разів спробували його затримати, хапаючи за руку. Врешті хлопця піймали і скрутили. Коли хлопець зрозумів, що йому не вдасться втекти, він почав плакати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію