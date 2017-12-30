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У Луцьку хлопець побив дівчину, коли затримувала поліція – плакав. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку хлопець побив дівчину, коли затримувала поліція – плакав. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Бенделіані хлопець побив дівчину. Він намагався втекти, але поліцейські його спіймали.

Інцидент трапився у середу, 24 січня, о 12:20, – пише Волинь24.

За словами очевидців, дівчина викликала поліцію, бо хлопець її бив. Коли поліцейські прибули на місце виклику, нападник голосно кричав і хотів втекти. На заклики поліції зупинитися він не реагував.

Правоохоронці декілька разів спробували його затримати, хапаючи за руку. Врешті хлопця піймали і скрутили. Коли хлопець зрозумів, що йому не вдасться втекти, він почав плакати.


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Теги: бійка
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Коментарі 1
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Не треба бездумно вступатись за дівчину чястенько такі виявляються звичайними шкурами а їх бити Просто мусово
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