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Серед вулиці затримали лучанина із амфетаміном

Серед вулиці затримали лучанина із амфетаміном
На вулиці Конякіна в Луцьку затримали чоловіка з наркотиками.

Інцидент трапився вчора, 23 січня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Так, при поверхневому огляді 36-річного місцевого жителя у нього виявили та вилучили поліетиленовий згорток із порошком білого кольору. Речовина зовні схожа на амфетамін, вага – близько 0,5 г.

Цієї ж ночі поліцейські на вулиці Незалежності у Рожищі вилучили у 30-річного жителя райцентру паперовий згорток із подрібненою речовиною, схожою на марихуану, вагою близько 3 г.

Усе вилучене направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За обома фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Теги: наркотики
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