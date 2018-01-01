Україна створить патрульну поліцію Криму і Севастополя





Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, - пише



«У нас будуть працювати підрозділи дорожньої поліції Криму та Севастополю, не треба дивуватися. Вони працюватимуть на різних ділянках, поки не буде звільнено півострів від окупантів, а потім перейдуть на роботу туди», - сказав глава МВС під час щорічної колегії відомства.



Він зазначив, що загалом на українських дорогах до кінця цього року працюватиме 324 наряди дорожніх патрульних поліцейських.



Нагадаємо, раніше голова Національної поліції Сергій Князєв повідомляв, що у Національній поліції України некомплект працівників становить 17 тисяч осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні працюватимуть підрозділи патрульної поліції Криму та Севастополя, незважаючи на тимчасову окупацію півострова Росією.Про це заявив міністр внутрішніх справ України, - пише ТСН «У нас будуть працювати підрозділи дорожньої поліції Криму та Севастополю, не треба дивуватися. Вони працюватимуть на різних ділянках, поки не буде звільнено півострів від окупантів, а потім перейдуть на роботу туди», - сказав глава МВС під час щорічної колегії відомства.Він зазначив, що загалом на українських дорогах до кінця цього року працюватиме 324 наряди дорожніх патрульних поліцейських.Нагадаємо, раніше голова Національної поліціїповідомляв, що у Національній поліції України некомплект працівників становить 17 тисяч осіб.

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