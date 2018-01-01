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Україна створить патрульну поліцію Криму і Севастополя

Україна створить патрульну поліцію Криму і Севастополя
В Україні працюватимуть підрозділи патрульної поліції Криму та Севастополя, незважаючи на тимчасову окупацію півострова Росією.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, - пише ТСН.

«У нас будуть працювати підрозділи дорожньої поліції Криму та Севастополю, не треба дивуватися. Вони працюватимуть на різних ділянках, поки не буде звільнено півострів від окупантів, а потім перейдуть на роботу туди», - сказав глава МВС під час щорічної колегії відомства.

Він зазначив, що загалом на українських дорогах до кінця цього року працюватиме 324 наряди дорожніх патрульних поліцейських.

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції Сергій Князєв повідомляв, що у Національній поліції України некомплект працівників становить 17 тисяч осіб.


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Теги: патрульні, поліція
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Коментарі 2
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Тобі Аваков буде і цих малувато щоб задушити патріотів України... Бажано булоб ще щоб США і ЄС тобі підкинли тисяч 100 поліції.
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палата №6 - уряд Неньки!
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