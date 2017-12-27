У ПортCity – другий день «Великого обміну»*
Сьогодні, 15:49
Торгово-розважальний центр ПортCity вперше організував масштабну соціальну акцію по обміну речей. Віддати одяг та взуття у гарному стані та отримати взамін сертифікат на покупки та розваги у ПортCity та гіпермаркеті ТамТам та подяку можна до 20 години 28 січня.
«Великий обмін» - благодійна акція спрямована на допомогу людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Протягом двох дів, 27 та 28 січня, волиняни мають нагоду принести свої чисті речі у гарному стані та отримати покупки за це у вигляді сертифіката на покупки, чи розваги.
За перший день акції одяг та взуття принесли понад тисяча благодійників. Чимало з них не хотіли взамін сертифікатів, а тому організатори вручали подяки за соціальну активність.
28 січня, на другий день «Великого обміну» додаткові сертифікати надав гіпермаркет ТамТам, а також люди, які приносять свої речі можуть отримати знижку -50% на розваги у боулінг-клубі StrikeCity, на арені розваг GeneratorCity, у кінотеатрі PremierCity та дитячому розважальному центрі FigliMigli.
Приносити речі можна до 20:00 28 січня на перший поверх ТРЦ ПортCity. Увесь зібраний одяг перепадуть в соціальний кабінет, що знаходиться у Луцькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
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«Великий обмін» - благодійна акція спрямована на допомогу людям, які опинились у складних життєвих обставинах. Протягом двох дів, 27 та 28 січня, волиняни мають нагоду принести свої чисті речі у гарному стані та отримати покупки за це у вигляді сертифіката на покупки, чи розваги.
За перший день акції одяг та взуття принесли понад тисяча благодійників. Чимало з них не хотіли взамін сертифікатів, а тому організатори вручали подяки за соціальну активність.
28 січня, на другий день «Великого обміну» додаткові сертифікати надав гіпермаркет ТамТам, а також люди, які приносять свої речі можуть отримати знижку -50% на розваги у боулінг-клубі StrikeCity, на арені розваг GeneratorCity, у кінотеатрі PremierCity та дитячому розважальному центрі FigliMigli.
Приносити речі можна до 20:00 28 січня на перший поверх ТРЦ ПортCity. Увесь зібраний одяг перепадуть в соціальний кабінет, що знаходиться у Луцькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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