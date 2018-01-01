Пасажирський літак приземлився на автостраді у США





Про це повідомляє



«За інформацією Федерального управління цивільної авіації, літак Beech G33 прямував до аеропорту імені Джона Уейна в місті Санта-Ана (південна Каліфорнія – ред.), коли пілот повідомив про виникнення проблем із двигуном», - зазначається в повідомленні.



Після цього пілот, який має великий досвід польотів, здійснив безпечну аварійну посадку на автостраді 55 неподалік від міста Коста-Меса. За попередніми повідомленнями, повідомлень про травми не надходило.



Сам пілот потім розповів місцевим ЗМІ, що двигун у літаку втратив потужність у момент, коли він перебував над океаном. У той момент був вибір, або приземлити машину на пляжі, або на шосе. Після того, як пілот побачив вільну від руху автомобільну дорогу, віг одразу пішов на посадку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одномоторний пасажирський літак був вимушений здійснити аварійну посадку на автомобільне шосе в південній частині штату Каліфорнія у США, яка зрештою пройшла успішно.Про це повідомляє Укрінформ «За інформацією Федерального управління цивільної авіації, літак Beech G33 прямував до аеропорту імені Джона Уейна в місті Санта-Ана (південна Каліфорнія – ред.), коли пілот повідомив про виникнення проблем із двигуном», - зазначається в повідомленні.Після цього пілот, який має великий досвід польотів, здійснив безпечну аварійну посадку на автостраді 55 неподалік від міста Коста-Меса. За попередніми повідомленнями, повідомлень про травми не надходило.Сам пілот потім розповів місцевим ЗМІ, що двигун у літаку втратив потужність у момент, коли він перебував над океаном. У той момент був вибір, або приземлити машину на пляжі, або на шосе. Після того, як пілот побачив вільну від руху автомобільну дорогу, віг одразу пішов на посадку.

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