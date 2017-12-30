вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький школяр вклав учителя на лікарняне ліжко, - ЗМІ

Луцький школяр вклав учителя на лікарняне ліжко, - ЗМІ
У луцькій загальноосвітній школі № 11 трапилася бійка між учителем та учнем.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Волинська газета.

У луцькій школі відбулася бійка між учителем та його учнем. За словами джерела, учитель дав «потиличника» одному з учнів, за що одразу ж поплатився. Розлючений школяр не забарився віддати «здачу» педагогу, внаслідок чого той опинився у лікарні.

Деталі події невідомі.

Журналісти вирішили зателефонувати та поспілкуватися з керівництвом школи, аби підтвердити чи спростувати отриману інформацію.

«З почутого стало зрозуміло, що щось у школі таки відбулося, тому що директор Марія Мороз відмовилася коментувати ситуацію, посилаючись на таємницю слідства», - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бійка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 6
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дана інформація є не перевіреною і не правдивою!!
Відповісти
ха-ха, я пожартував, а ви повірили.
Відповісти
Що значить "дав потиличника"? Я би йому руку зламав за таке і ще би пару раз лобом об дошку. Учень молодець!
Відповісти
Вчитель має вчити, а не потиличники роздавати. Колись сам навчався в луцькій школі-інтернат, і пам'ятаю як вчителя над нами знущлись.
Відповісти
А учень має слухатьи і виконувати завдання, а не гратися і говорити з сусідами. Коли учні почнуть слухати вчителя - тоді і вчитель почне вчити.
Відповісти
Шкода сучасних вчителів, дітвора не вихована, батьки уваги вихованню не приділяють, все лягає на плечі вчителя. Ти йому слово - а воно тобі матами, що ти з ним зробиш? Батків викличеш? А вони такі самі.
Нажаль, вчитель ніяк сьогодні не захищенний від бидла у форматі "аніжедєті".
Ви подивіться, скільки агресії в учнях!
Вчитель повинен мати засоби впливу на таких неадекватних учнів, а не бути жертвою.
Відповісти
Вибір редактора
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Луцькому депутату вимагають догану
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни проігнорували концерт воїна-добровольця
30 січень, 23:02
«Ось так у Луцьку паркуються авто…ндони», - муніципали
30 січень, 22:26
Луцький школяр вклав учителя на лікарняне ліжко, - ЗМІ
30 січень, 22:07
У селищі під Луцьком обіцяють «ідеально чисту» воду
30 січень, 22:01
У Луцьку надрукували альбом-фотоспогад про Миколу Романюка
30 січень, 21:38
Схожі новини
Біля бару в Луцьку виникла масова бійка Біля бару в Луцьку виникла масова бійка
30 грудень, 2017, 02:04
У Луцьку на автостанції затримали грабіжника. ОНОВЛЕНО У Луцьку на автостанції затримали грабіжника. ОНОВЛЕНО
26 вересень, 2017, 17:10
Після бійки з родиною юнак спричинив собі тілесні ушкодження Після бійки з родиною юнак спричинив собі тілесні ушкодження
18 вересень, 2017, 21:55
Неймовірна історія: як у Луцьку рятували пса і його власника Неймовірна історія: як у Луцьку рятували пса і його власника
20 серпень, 2017, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк очима змії: унікальні фото
30 січень, 13:38
 2
31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 січня
30 січень, 20:00
 1
Українці запустили крилату ракету наземного базування
30 січень, 18:20
 1
Співака з Луцька номінували на премію у Росії
30 січень, 17:30
 1
Медіа
відео
1/8