Луцький школяр вклав учителя на лікарняне ліжко, - ЗМІ
30 січень, 22:07
У луцькій загальноосвітній школі № 11 трапилася бійка між учителем та учнем.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Волинська газета.
У луцькій школі відбулася бійка між учителем та його учнем. За словами джерела, учитель дав «потиличника» одному з учнів, за що одразу ж поплатився. Розлючений школяр не забарився віддати «здачу» педагогу, внаслідок чого той опинився у лікарні.
Деталі події невідомі.
Журналісти вирішили зателефонувати та поспілкуватися з керівництвом школи, аби підтвердити чи спростувати отриману інформацію.
«З почутого стало зрозуміло, що щось у школі таки відбулося, тому що директор Марія Мороз відмовилася коментувати ситуацію, посилаючись на таємницю слідства», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Волинська газета.
У луцькій школі відбулася бійка між учителем та його учнем. За словами джерела, учитель дав «потиличника» одному з учнів, за що одразу ж поплатився. Розлючений школяр не забарився віддати «здачу» педагогу, внаслідок чого той опинився у лікарні.
Деталі події невідомі.
Журналісти вирішили зателефонувати та поспілкуватися з керівництвом школи, аби підтвердити чи спростувати отриману інформацію.
«З почутого стало зрозуміло, що щось у школі таки відбулося, тому що директор Марія Мороз відмовилася коментувати ситуацію, посилаючись на таємницю слідства», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 6
Останні новини
Волиняни проігнорували концерт воїна-добровольця
30 січень, 23:02
«Ось так у Луцьку паркуються авто…ндони», - муніципали
30 січень, 22:26
Луцький школяр вклав учителя на лікарняне ліжко, - ЗМІ
30 січень, 22:07
У селищі під Луцьком обіцяють «ідеально чисту» воду
30 січень, 22:01
У Луцьку надрукували альбом-фотоспогад про Миколу Романюка
30 січень, 21:38
Медіа
Нажаль, вчитель ніяк сьогодні не захищенний від бидла у форматі "аніжедєті".
Ви подивіться, скільки агресії в учнях!
Вчитель повинен мати засоби впливу на таких неадекватних учнів, а не бути жертвою.