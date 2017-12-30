Луцький школяр вклав учителя на лікарняне ліжко, - ЗМІ





Про це з посиланням на власні джерела повідомляє



У луцькій школі відбулася бійка між учителем та його учнем. За словами джерела, учитель дав «потиличника» одному з учнів, за що одразу ж поплатився. Розлючений школяр не забарився віддати «здачу» педагогу, внаслідок чого той опинився у лікарні.



Деталі події невідомі.



Журналісти вирішили зателефонувати та поспілкуватися з керівництвом школи, аби підтвердити чи спростувати отриману інформацію.



«З почутого стало зрозуміло, що щось у школі таки відбулося, тому що директор Марія Мороз відмовилася коментувати ситуацію, посилаючись на таємницю слідства», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій загальноосвітній школі № 11 трапилася бійка між учителем та учнем.Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Волинська газета У луцькій школі відбулася бійка між учителем та його учнем. За словами джерела, учитель дав «потиличника» одному з учнів, за що одразу ж поплатився. Розлючений школяр не забарився віддати «здачу» педагогу, внаслідок чого той опинився у лікарні.Деталі події невідомі.Журналісти вирішили зателефонувати та поспілкуватися з керівництвом школи, аби підтвердити чи спростувати отриману інформацію.«З почутого стало зрозуміло, що щось у школі таки відбулося, тому що директорвідмовилася коментувати ситуацію, посилаючись на таємницю слідства», - йдеться у повідомленні.

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