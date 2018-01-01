Волиняни проігнорували концерт воїна-добровольця

Волиняни проігнорували концерт бійця 14-ї окремої механізованої бригади, який відбувся 30 січня.Про це у Facebook написала журналістка«Сиджу на концерті Сергія Бєляєва. Зал майже пустий. Прикро. Бо це наш земляк, який 20 років на сцені. А ще він боєць нашої 14 бригади, котрий добровольцем пішов на схід. Та не бачу жодного військового. Краще мабуть у забігайлівці посидіти», - пише Білоцька.«Народ, могли б прийти і послухати володимирчанина. Я хоч і не фанатка його творчості, але насправді гарно співає. Та й концерт ювілейний...зробив все, що від нього залежало, щоб організувати захід. Але людям чогось не цікаві свої таланти», - йдеться в її дописі.