вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни проігнорували концерт воїна-добровольця

Волиняни проігнорували концерт воїна-добровольця
Волиняни проігнорували концерт бійця 14-ї окремої механізованої бригади Сергія Бєляєва, який відбувся 30 січня.

Про це у Facebook написала журналістка Жанна Білоцька.

«Сиджу на концерті Сергія Бєляєва. Зал майже пустий. Прикро. Бо це наш земляк, який 20 років на сцені. А ще він боєць нашої 14 бригади, котрий добровольцем пішов на схід. Та не бачу жодного військового. Краще мабуть у забігайлівці посидіти», - пише Білоцька.

«Народ, могли б прийти і послухати володимирчанина. Я хоч і не фанатка його творчості, але насправді гарно співає. Та й концерт ювілейний... Дмитро Терьохін зробив все, що від нього залежало, щоб організувати захід. Але людям чогось не цікаві свої таланти», - йдеться в її дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: концерт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Луцькому депутату вимагають догану
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як коти з мишами воювали, - іронічний «офтоп» у луцьких документах 400 років тому
Сьогодні, 00:18
31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волиняни проігнорували концерт воїна-добровольця
30 січень, 23:02
«Ось так у Луцьку паркуються авто…ндони», - муніципали
30 січень, 22:26
Луцький школяр вклав учителя на лікарняне ліжко, - ЗМІ
30 січень, 22:07
Схожі новини
У Луцьк з концертом завітає Єгор Грушин У Луцьк з концертом завітає Єгор Грушин
28 січень, 06:01
Як знаменитий хор вітав лучан з Різдвом. ФОТО Як знаменитий хор вітав лучан з Різдвом. ФОТО
18 січень, 10:54
На концерті «Con Moto» в Луцьку дебютувала 8-річна піаністка На концерті «Con Moto» в Луцьку дебютувала 8-річна піаністка
16 січень, 22:17
«Зимова казка»: у Луцьку юні таланти дарували різвяний настрій «Зимова казка»: у Луцьку юні таланти дарували різвяний настрій
14 січень, 15:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцьк очима змії: унікальні фото
30 січень, 13:38
 2
31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 січня
30 січень, 20:00
 1
Українці запустили крилату ракету наземного базування
30 січень, 18:20
 1
Співака з Луцька номінували на премію у Росії
30 січень, 17:30
 1
Медіа
відео
1/8