Волиняни проігнорували концерт воїна-добровольця
30 січень, 23:02
Волиняни проігнорували концерт бійця 14-ї окремої механізованої бригади Сергія Бєляєва, який відбувся 30 січня.
Про це у Facebook написала журналістка Жанна Білоцька.
«Сиджу на концерті Сергія Бєляєва. Зал майже пустий. Прикро. Бо це наш земляк, який 20 років на сцені. А ще він боєць нашої 14 бригади, котрий добровольцем пішов на схід. Та не бачу жодного військового. Краще мабуть у забігайлівці посидіти», - пише Білоцька.
«Народ, могли б прийти і послухати володимирчанина. Я хоч і не фанатка його творчості, але насправді гарно співає. Та й концерт ювілейний... Дмитро Терьохін зробив все, що від нього залежало, щоб організувати захід. Але людям чогось не цікаві свої таланти», - йдеться в її дописі.
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Про це у Facebook написала журналістка Жанна Білоцька.
«Сиджу на концерті Сергія Бєляєва. Зал майже пустий. Прикро. Бо це наш земляк, який 20 років на сцені. А ще він боєць нашої 14 бригади, котрий добровольцем пішов на схід. Та не бачу жодного військового. Краще мабуть у забігайлівці посидіти», - пише Білоцька.
«Народ, могли б прийти і послухати володимирчанина. Я хоч і не фанатка його творчості, але насправді гарно співає. Та й концерт ювілейний... Дмитро Терьохін зробив все, що від нього залежало, щоб організувати захід. Але людям чогось не цікаві свої таланти», - йдеться в її дописі.
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