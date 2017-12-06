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Поліцейські здали кров для хворого волинянина

Поліцейські здали кров для хворого волинянина
Працівники патрульної поліції у Камені-Каширському здали кров дл я пацієнта лікарні, якому терміново вона була потрібна.

Про це йдеться у повідомленні Камінь-Каширського відділу поліції у соціальній мережі Facebook.

Шестеро працівників сектору реагування патрульної поліції Камінь-Каширського відділу поліції здали кров важкохворому жителю села Хотешів Миколі Птачику, якого в ніч на 30 січня доставили до Камінь-Каширської районної лікарні.

Поліцейські здали близько 2 літрів крові.

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Теги: донор, кров
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