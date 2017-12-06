Поліцейські здали кров для хворого волинянина
Сьогодні, 07:11
Працівники патрульної поліції у Камені-Каширському здали кров дл я пацієнта лікарні, якому терміново вона була потрібна.
Про це йдеться у повідомленні Камінь-Каширського відділу поліції у соціальній мережі Facebook.
Шестеро працівників сектору реагування патрульної поліції Камінь-Каширського відділу поліції здали кров важкохворому жителю села Хотешів Миколі Птачику, якого в ніч на 30 січня доставили до Камінь-Каширської районної лікарні.
Поліцейські здали близько 2 літрів крові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні Камінь-Каширського відділу поліції у соціальній мережі Facebook.
Шестеро працівників сектору реагування патрульної поліції Камінь-Каширського відділу поліції здали кров важкохворому жителю села Хотешів Миколі Птачику, якого в ніч на 30 січня доставили до Камінь-Каширської районної лікарні.
Поліцейські здали близько 2 літрів крові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шлюб за добу можна оформити ще в одному місті на Волині
Сьогодні, 08:00
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Сьогодні, 07:42
Поліцейські здали кров для хворого волинянина
Сьогодні, 07:11
У Чернівцях джип влетів у натовп людей на зупинці
Сьогодні, 06:09
Медіа