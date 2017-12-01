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У Ковелі викрили підпільну заправку

У Ковелі викрили підпільну заправку
Діяльність підпільної АЗС припинили в Ковелі працівники податкової.

Про це повідомляють у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

За результатами проведених заходів встановлено, що житель Ковеля на території одного з приватних підприємств здійснює незаконну діяльність, пов'язану з реалізацією дизельного пального невідомого походження.

Вказана АЗС діяла без будь-яких дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації паливо-мастильних матеріалів.

Тож правоохоронці провели обшук на території, де здійснювалась нелегальна діяльність, під час якого виявили та вилучили близько 25 тонн дизельного пального. Крім того, виявили технологічне обладнання, що забезпечувало реалізацію пального, зокрема модульні колонки та резервуари.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 1 млн. гривень. На даний час проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

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Теги: АЗС
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