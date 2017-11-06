ПриватБанк відкриває рахунки бюджетів розвитку*

Українські міста й райони зможуть розміщувати кошти бюджету розвитку не лише на рахунках у казначействі, а й у ПриватБанку (відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України).Як повідомили в ПриватБанку, відтепер міста та райони можуть самостійно керувати своїми коштами, а також самостійно формувати оплати через дуже зручний «Приват24 для бізнесу». Першим долучилося до співпраці з ПриватБанком місто Покровськ Донецької області, яке вже відкрило рахунки в банку.«Така можливість спрощує порядок і таймінг роботи з бюджетом міста та розрахунки з підрядниками, – говорить мер Покровська. – На мою думку, це впевнений крок уперед. Спростилася процедура підписання договорів, дуже швидко надходять оплати. Відтепер всі операції за лічені хвилини проходять у Приват24, про зручності цього сервісу годі й говорити – всі й так про нього знають».У банку зазначили, що тепер немає необхідності банківські рахунки, відкриті для обліку коштів бюджету розвитку, закривати щоразу після закінчення бюджетного періоду, як це відбувається з рахунками в органах Казначейства. Також важливо, що ПриватБанк дає можливість накопичувати кошти на таких рахунках, що раніше було неможливо.Обслуговування коштів бюджетів розвитку в банку здійснюється на підставі договору банківського рахунку, що укладається між банком та місцевим фінансовим органом або розпорядником бюджетних коштів. Умовою та приводом для такого переходу є ухвалення місцевою радою відповідного рішення під час затвердження бюджету. Таке рішення ухвалюється до 25 грудня року, що передує плановому. Чинне законодавство не передбачає будь-яких обмежень щодо кількості рахунків бюджетних установ та не визначає банк контролюючим суб’єктом з цього приводу.