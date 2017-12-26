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В Україні особи з інвалідністю паркуватимуться безкоштовно

В Україні особи з інвалідністю паркуватимуться безкоштовно
В Україні особи з інвалідністю матимуть право паркуватися і зберігати транспортний засіб безкоштовно.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України,- пише ТСН.

"Відповідно до прийнятої постанови, пільги на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів поширено на всіх осіб з інвалідністю, а не тільки з ураженням опорно-рухового апарату", - йдеться у повідомленні. 

Уряд також змінив терміни "інвалід" та "дитина-інвалід" на "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю", "водій з інвалідністю" тощо.

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Теги: особи з інвалідністю, парковка
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