В Україні особи з інвалідністю паркуватимуться безкоштовно
Сьогодні, 20:12
В Україні особи з інвалідністю матимуть право паркуватися і зберігати транспортний засіб безкоштовно.
Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України,- пише ТСН.
"Відповідно до прийнятої постанови, пільги на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів поширено на всіх осіб з інвалідністю, а не тільки з ураженням опорно-рухового апарату", - йдеться у повідомленні.
Уряд також змінив терміни "інвалід" та "дитина-інвалід" на "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю", "водій з інвалідністю" тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України,- пише ТСН.
"Відповідно до прийнятої постанови, пільги на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів поширено на всіх осіб з інвалідністю, а не тільки з ураженням опорно-рухового апарату", - йдеться у повідомленні.
Уряд також змінив терміни "інвалід" та "дитина-інвалід" на "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю", "водій з інвалідністю" тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні особи з інвалідністю паркуватимуться безкоштовно
Сьогодні, 20:12
У Луцьку стартував «Доступний кінотеатр для пенсіонерів». ФОТО
Сьогодні, 20:00
У «багатостраждальному» луцькому будинку створили комітет
Сьогодні, 19:31
Медіа