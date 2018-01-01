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Курс валют у Луцьку на 2 лютого

Курс валют у Луцьку на 2 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,674, а продаж - 28,063.

Євро при купівлі становить - 34,227, при продажу - 34,962.

Курс російського рубля: купівля - 0,432, продаж - 0,505.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,970, продаж - 8,523.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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