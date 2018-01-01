Наче в бойовику: на Волині місцеві спробували відбити вантажівку з «лівою» деревиною

Затриманий бус із дубами невідомого походження, самовільна рубка та інцидент із вилученою вантажівкою такою була одна доба роботи Цуманської рейдової групи.2 лютого оперативною групою ДП «Цуманське ЛГ» виявили самовільну рубку біля с. Берестяне Ківерцівського р-ну. Простеживши за рухом підводи, вдалося встановити, що деревину розвантажили на одній із приватних пилорам. Жодних документів на сосновий пиловник власник пилорами так і не зміг пред’явити. Працівники лісової охорони повідомили про факт слідчо-оперативну групу. Нині правоохоронці встановлюють деталі та обставини події, - повідомили у прес-службі ВОУЛМГ.«Пригоди» цієї рейдової групи продовжилися уночі. Близько 30 місцевих осіб намагалися викрасти з лісозаводу УАЗ, який був вилучений у результаті самовільної рубки. Лісова охорона спільно із цуманською “Вартою порядку” перешкодила здійснити такі плани знахабнілих молодиків.А близько 6 ранку під час рейду працівники групи оперативного реагування цього ж лісгоспу помітили підозрілий бус. Автомобіль лісової охорони став рухатися слідом. Зупинити вантажівку вдалося лише у Цумані, недалеко від адмінбудівлі лісгоспу. В результаті огляду в машині було виявлено пиловник дуба без бирок.На місце за викликом лісової охорони прибула оперативна група. Виявилося, що цінний пиловник перевозили мешканці сусідньої області. Машину забрали на штрафмайданчик для встановлення походження деревини. Ведеться також робота над встановленням місця самовільної рубки.